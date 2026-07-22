SkyLock: як в Україні навчають збивати "шахеди"

Українські військові опановують комплекс SkyLock. Фото: Новини.LIVE

Перші навчання з підготовки операторів комплексів наведення та прицілювання SkyLock для мобільних вогневих груп провели в Україні. Курс організував Навчальний центр Збройний Сил України за сприяння Фонду Сергія Притули.

Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик побувала на навчаннях.

Як працює SkyLock: перші навчання провели для українських військових

Охоронці українського неба мали змогу опанувати комплекси наведення та прицілювання. SkyLock — це сучасний оптико-електронний комплекс, який бачить ворожі дрони навіть уночі. Завдяки тепловізору, лазеру та системі автоматичного захоплення цілі тепер виявити "шахед" стає значно легше та швидше.

"Комплекс знімає з нас левову частку роботи. По-перше, ми економимо час на піймання повітряної цілі. SkyLock допомагає нам, як навідникам, бачити цю точку прицілювання, яка за допомогою балістичного калькулятора виміряє випередження від основної цілі. Це також економить БК та підвищує наші шанси на ураження цілі", — розповів інструктор з позивним "Віктор".

Військові опановують комплекс SkyLock. Фото: Новини.LIVE

Це перші навчання, які провели для операторів зенітних комплексів ППО. SkyLock — досить універсальний, підходить майже для усіх вогневих засобів. Водночас залежить від радарних даних, які потребують інтернет покриття. На ділянках фронту, де мережа відсутня або слабка, ефективність застосування буде нижчою.

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"У нас були лекційні навчання лекційні. Розповідали від історії створення системи в Україні, її сучасного розвитку та технічних характеристик. Також ми пройшли стрільби — так би мовити практика на бойовому бруді. По завершенню курсу ми отримаємо сертифікати інструкторів і надалі будемо навчати хлопців у своїх частинах", — поділився захисник з позивним "Кейс".

Комплекс SkyLock виготовляє українська компанія. Його застосовують для захисту міст в багатьох областях України, зокрема в столиці. Ефективність

застосування напряму залежить від навичок оператора, адже система постійно оновлюється, а ворог модернізує свої дрони.

"Вся ефективність залежить від самого оператора і його навченості. Якщо в нього є бажання, відповідно, а бажання зараз у всіх військовослужбовців є, тому що ми обороняємо, ми хочемо перемогти. Я вважаю, що опановувати щось нове — це завжди добре. Всі, кого направили сюди навчатись, задоволені", — розповів військовослужбовець з позивним "Прапор".

Боєприпаси. Фото: Новини.LIVE

Навчання ініціював благодійний фонд "Сергія Притули" за підтримки Генштабу. Вони організували процес, запросили фахових інструкторів з військових частин, закупили Starlink, планшети, дошки та інші засоби для навчання, а комплекс безоплатно надав виробник.

"Процес навчання став відставати від процесу забезпечення. Відповідно, виникла ідея, що потрібно на базі навчальних центрів Збройних сил України підготувати інструкторів, пояснити їм принципи роботи з комплексом. Для того, щоб розрахунки проходили через ці навчальні центри і з практичними стрільбами. Історія така, що скільки б засобів ми не закупили, якими б вони не були, якщо немає якісного навчання, це не буде працювати. Ми наразі виявили фондом цю цю проблему і вирішуємо", — розповіли представники Благодійного фонду Сергія Притули Антон Пижиков і Оля Шмідт.

Українська армія продовжує модернізацію озброєння. Зі слів організаторів, надзвичайно важливо надати захисникам час та можливість вивчити нові технології спочатку в тилу, а потім вже застосовувати на полі бою.

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