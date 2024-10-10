Объявлен лауреат Нобелевской премии-2024 по литературе

Корейская писательница Хан Канг из Южной Кореи. Фото: NewsBytes

В этом году Нобелевская премия по литературе присуждена писательнице Хан Канг из Южной Кореи. Она добилась этого результата благодаря своей "сильной поэтической прозе".

Об этом объявили в четверг в Нобелевском комитете в четверг, 10 октября.

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В комитете отметили, что Хан Канг была удостоена награды за свою "сильную поэтическую прозу, противостоящую историческим травмам и обнажающую хрупкость человеческой жизни".

Хан Канг родилась в 1970 году в Квандже в Южной Корее. Она училась в Университете Энсе, а ее литературная карьера началась в 1993 году.

В 2016 году стала лауреатом Международной Букеровской премии за роман "Вегетарианка". Женщина известна такими литературными произведениями, как "Уроки греческого", "Человеческие поступки", "Белая книга", "Твои холодные руки".

Писательницы Хан Канг из Южной Кореи. Фото: Nobel Prize

Нобелевская премия

Нобелевские премии вручают на торжественной церемонии 10 декабря – в годовщину смерти Альфреда Нобеля. Лауреата Нобелевской премии мира чествуют в столице Норвегии Осло. Лауреатов других премий награждают в столице Стокгольма.

В этом году размер премии составляет 11 млн шведских крон (или $1,1 млн).

Ранее мы сообщали, что Нобелевский комитет в среду, 9 октября, назвал лауреатов премии по химии.

Президент Украины Владимир Зеленский номинирован на Нобелевскую премию мира. Впрочем, в этом году список претендентов достаточно противоречив, поэтому, возможно, премию могут не вручать вообще.