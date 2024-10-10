Оголошено лауреатку Нобелівської премії-2024 з літератури

Корейська письменниця Хан Канг з Південної Кореї. Фото: NewsBytes

У цьому році Нобелівську премію з літератури присуджено письменниці Хан Канг з Південної Кореї. Вона досягла цього результату завдяки своїй "сильній поетичній прозі".

Про це оголосили в четвер у Нобелівському комітеті у четвер, 10 жовтня.

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У комітеті зазначили, що Хан Канг була удостоєна нагороди за свою "сильну поетичну прозу, яка протистоїть історичним травмам й оголює крихкість людського життя".

Хан Канг народилася 1970 року в місті Кванджу в Південній Кореї. Вона навчалася в Університеті Енсе, а її літературна кар'єра стартувала у 1993 році.

У 2016 році стала лауреатом Міжнародної Букерівської премії за роман "Вегетаріанка". Жінка відома такими літературними творами, як "Уроки грецької", "Людські вчинки", "Біла книга", "Твої холодні руки".

Письменниці Хан Канг з Південної Кореї. Фото: Nobel Prize

Нобелівська премія

Нобелівські премії вручають на урочистій церемонії 10 грудня — у річницю смерті Альфреда Нобеля. Лауреата Нобелівської премії миру вшановують в столиці Норвегії Осло. Лауреатів інших премій нагороджують у шведській столиці Стокгольмі.

Цього року розмір премії становить 11 млн шведських крон (або ж $1,1 млн).

Раніше ми повідомляли, що Нобелівський комітет у середу, 9 жовтня, назвав лауреатів премії у галузі хімії.

Президента України Володимира Зеленського номінували на Нобелівську премію миру. Втім, у цьому році список претендентів досить суперечливий, тож, можливо, премію можуть не вручати взагалі.