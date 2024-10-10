Оголошено лауреатку Нобелівської премії-2024 з літератури

Оголошено лауреатку Нобелівської премії з літератури — з якої вона країни
У цьому році Нобелівську премію з літератури присуджено письменниці Хан Канг з Південної Кореї. Вона досягла цього результату завдяки своїй "сильній поетичній прозі".
Про це оголосили в четвер у Нобелівському комітеті у четвер, 10 жовтня.
Лауреатка з Південної Кореї
У комітеті зазначили, що Хан Канг була удостоєна нагороди за свою "сильну поетичну прозу, яка протистоїть історичним травмам й оголює крихкість людського життя".
Хан Канг народилася 1970 року в місті Кванджу в Південній Кореї. Вона навчалася в Університеті Енсе, а її літературна кар'єра стартувала у 1993 році.
У 2016 році стала лауреатом Міжнародної Букерівської премії за роман "Вегетаріанка". Жінка відома такими літературними творами, як "Уроки грецької", "Людські вчинки", "Біла книга", "Твої холодні руки".
Нобелівська премія
Нобелівські премії вручають на урочистій церемонії 10 грудня — у річницю смерті Альфреда Нобеля. Лауреата Нобелівської премії миру вшановують в столиці Норвегії Осло. Лауреатів інших премій нагороджують у шведській столиці Стокгольмі.
Цього року розмір премії становить 11 млн шведських крон (або ж $1,1 млн).
Раніше ми повідомляли, що Нобелівський комітет у середу, 9 жовтня, назвав лауреатів премії у галузі хімії.
Президента України Володимира Зеленського номінували на Нобелівську премію миру. Втім, у цьому році список претендентів досить суперечливий, тож, можливо, премію можуть не вручати взагалі.
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