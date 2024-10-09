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Нобелівська премія з хімії — за що нагородили лауреатів цього року

9 жовтня 2024 14:40
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Девід Бейкер, Деміс Гассабіс та Джон Джумпер стали лауреатами Нобелівської премії-2024 з хімії
Проголошення лауреатів Нобелівської премії-2024 з хімії. Фото: Reuters
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Нобелівський комітет у середу, 9 жовтня, назвав лауреатів премії у галузі хімії. Одну половину премії вирішили присудити Девіду Бейкеру "за обчислювальний дизайн білка", а іншу половину — Демісу Гассабісу та Джону Джумперу "за передбачення структури білка".

Про це повідомили у пресслужбі Фонду Нобеля у середу, 9 жовтня.

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Лауреати Нобелівської премії-2024

Американському біохіміку Девіду Бейкеру вдалося створити абсолютно нові види білків. В свою чергу британський дослідник Деміс Гассабіс та американський науковець Джон Джумпер розробили модель штучного інтелекту для вирішення 50-річної проблеми: прогнозування складних структур білків. Але чим так важливі для людства ці відкриття?

Річ у тім, що різноманітність життя свідчить про дивовижну здатність білків як хімічних інструментів. Вони контролюють і керують усіма хімічними реакціями, які є основою життя. Білки також функціонують як гормони, сигнальні речовини, антитіла та складники різних тканин.

У 2003 році Бейкеру спромігся використати ці блоки для розробки нового білка, який не був схожий ні на один інший. З того часу його дослідницька група створювала одне за іншим творіння, включно з білками, які можна використовувати як фармацевтичні препарати, вакцини, наноматеріали та крихітні сенсори.

лауреати Нобелівської премії
Лауреати Нобелівської премії з хімії. Фото: twitter.com/NobelPrize

Що зробили Джумпер і Гассабіс

Друге відкриття стосується передбачення білкових структур. У білках амінокислоти з’єднані у довгі нитки, які згортаються, утворюючи тривимірну структуру, яка є вирішальною для функції білка.

З 1970-х років дослідники намагалися передбачити структуру білків за амінокислотними послідовностями, але це виявилося складною справою. Проте у 2020 році стався прорив.

Гассабіс і Джумпер представили модель штучного інтелекту під назвою AlphaFold2. З її допомогою вони змогли передбачити структуру практично всіх 200 мільйонів білків, які ідентифікували дослідники.

З моменту прориву AlphaFold2 використовували понад 2 мільйони людей зі 190 країн. Серед безлічі наукових застосувань дослідники тепер можуть краще зрозуміти стійкість до антибіотиків і створити зображення ферментів, які можуть розкладати пластик.

Раніше ми повідомляли, що Президента України Володимира Зеленського номінували на Нобелівську премію миру. Цьогоріч список претендентів досить суперечливий, тож цілком імовірно, що премію можуть не вручати взагалі. 

Нагадаємо, минулого року Володимир Зеленський також був серед фаворитів на Нобелівську премію миру, проте премію він отримати не зміг.

США наука нагорода Нобелівська премія Велика Британія

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