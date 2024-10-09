Дэвид Бейкер, Демис Гассабис и Джон Джумпер стали лауреатами Нобелевской премии-2024 по химии

Провозглашение лауреатов Нобелевской премии-2024 по химии. Фото: Reuters

Нобелевский комитет в среду, 9 октября, назвал лауреатов премии в области химии. Одну половину премии решили присудить Дэвиду Бейкеру "за вычислительный дизайн белка", а другую половину — Демису Гассабису и Джону Джумперу "за предсказание структуры белка".

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда Нобеля в среду, 9 октября.

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Американскому биохимику Дэвиду Бейкеру удалось создать совершенно новые виды белков. В свою очередь, британский исследователь Демис Гассабис и американский ученый Джон Джумпер разработали модель искусственного интеллекта для решения 50-летней проблемы: прогнозирование сложных структур белков. Но чем столь важны для человечества эти открытия?

Дело в том, что разнообразие жизни свидетельствует об удивительной способности белков как химических инструментов. Они контролируют и управляют всеми химическими реакциями, которые служат основой жизни. Белки также функционируют как гормоны, сигнальные вещества, антитела и составляющие разных тканей.

В 2003 году Бейкеру удалось использовать эти блоки для разработки нового белка, который не походил ни на один другой. С тех пор его исследовательская группа создавала одно за другим творения, включая белки, которые можно использовать как фармацевтические препараты, вакцины, наноматериалы и крошечные сенсоры.

Лауреаты Нобелевской премии по химии. Фото: twitter.com/NobelPrize

Что сделали Джумпер и Гассабис

Второе открытие касается предсказания белковых структур. В белках аминокислоты соединены в свертывающиеся длинные нити, образуя трехмерную структуру, которая является решающей для функции белка.

С 1970-х годов исследователи пытались предусмотреть структуру белков по аминокислотным последовательностям, но это оказалось сложным делом. Однако в 2020 году произошел прорыв.

Гассабис и Джумпер представили модель искусственного интеллекта под названием AlphaFold2. С ее помощью они смогли предусмотреть структуру практически всех 200 миллионов белков, идентифицируемых исследователями.

С момента прорыва AlphaFold2 использовали более 2 миллионов человек из 190 стран. Среди множества научных применений исследователи теперь могут лучше понять устойчивость к антибиотикам и создать изображения ферментов, которые могут разлагать пластик.

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский номинировался на Нобелевскую премию мира. В этом году список претендентов достаточно противоречив, поэтому не исключено, что премию могут вообще не вручать.

Напомним, в прошлом году Владимир Зеленский также был среди фаворитов Нобелевской премии мира, однако премию он получить не смог.