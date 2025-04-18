Взятка за бронирование от мобилизации - офицер Минобороны организовал схему для уклонистов

Военный в наручниках. Иллюстративное фото: УНИАН

Офицер одного из Центров Министерства обороны за деньги организовывал незаконное бронирование военнообязанных мужчин. Стоимость услуг составляла от 8 до 10 тысяч долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР) в пятницу, 18 апреля.

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Детали схемы

По данным следствия, военнослужащий, пользуясь своим служебным положением и связями, оформлял "клиентов" на гражданские должности в структуре Минобороны. После этого выдавались официальные приказы о назначении и справки, подтверждающие бронирование от мобилизации. Все эти данные вносились в реестр военнообязанных "Оберіг" при содействии связанных с офицером должностных лиц территориальных центров комплектования (ТЦК).

"Стоимость таких "услуг" составляла от 8 до 10 тысяч долларов. Деньги офицер получал наличными, на банковские карты или в криптовалюте", — говорится в сообщении.

В ГБР отмечают, что ни один из фиктивно трудоустроенных "работников" фактически не выполнял служебных обязанностей и не появлялся на рабочем месте. Следователи проверяют, не получали ли они при этом еще и заработную плату за бюджетные средства.

Предварительно установлено, что услугами офицера воспользовались не менее 50 человек. Самого организатора схемы задержали во время получения очередного "транша" в размере 8 тысяч долларов.

"Ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды, совершенное повторно. Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения с конфискацией имущества", — отмечают следователи.

Кроме того, в рамках дела проведены обыски у подозреваемого, его сообщников, должностных лиц ТЦК, а также лиц, которые воспользовались незаконной схемой. Правоохранители изъяли документы, электронную переписку и другие доказательства получения взяток.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого — следствие будет ходатайствовать о его содержании под стражей.

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