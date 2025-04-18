Хабар за бронювання від мобілізації — офіцер Міноборони організував схему для ухилянтів

Військовий у кайданках. Ілюстративне фото: УНІАН

Офіцер одного з центрів Міністерства оборони за гроші організовував незаконне бронювання військовозобов’язаних чоловіків. Вартість послуг становила від 8 до 10 тисяч доларів.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань (ДБР) у п'ятницю, 18 квітня.

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Детали схеми

За даними слідства, військовослужбовець, користуючись своїм службовим становищем та зв’язками, оформлював "клієнтів" на цивільні посади у структурі Міноборони. Після цього видавались офіційні накази про призначення та довідки, що підтверджували бронювання від мобілізації. Всі ці дані вносились до реєстру військовозобов’язаних "Оберіг" за сприяння пов’язаних з офіцером посадовців територіальних центрів комплектування (ТЦК).

"Вартість таких "послуг" становила від 8 до 10 тисяч доларів. Гроші офіцер отримував готівкою, на банківські картки або у криптовалюті", — йдеться у повідомленні.

В ДБР наголошують, що жоден із фіктивно працевлаштованих "працівників" фактично не виконував службових обов’язків та не з’являвся на робочому місці. Слідчі перевіряють, чи не отримували вони при цьому ще й заробітну плату за бюджетні кошти.

Попередньо встановлено, що послугами офіцера скористалися щонайменше 50 осіб. Самого організатора схеми затримали під час отримання чергового "траншу" у розмірі 8 тисяч доларів.

"Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, вчинене повторно. Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна", — наголошують слідчі.

Крім того, у рамках справи проведено обшуки у підозрюваного, його спільників, посадовців ТЦК, а також осіб, які скористалися незаконною схемою. Правоохоронці вилучили документи, електронне листування та інші докази отримання хабарів.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу для підозрюваного — слідство клопотатиме про його тримання під вартою.

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