Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow ДБР викрила поліцейського на схемі ухилення від мобілізації arrow

ДБР викрила поліцейського на схемі ухилення від мобілізації

17 квітня 2025 16:01
Анастасія Писаненко - редактор
ДБР викрила поліцейського на схемі ухилення від мобілізації
ДБР затримало чоловіка. Ілюстративне фото: ДБР
Анастасія Писаненко - редактор

Працівники ДБР за допомогою СБУ та Держприкордонслужби затримали і повідомили про підозру правоохоронцю з Волині. Він за винагороду намагався організувати незаконний виїзд чоловіків за кордон.

Про це повідомила пресслужба ДБР у четвер, 17 квітня.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

На початку квітня в місті Ковель підозрюваний зустрівся з місцевим жителем і запропонував переправити його до Білорусі обійшовши офіційні пункти пропуску за 8 тисяч доларів США.

Згідно з домовленістю, він мав:

  • доставити "клієнта" до прикордонної зони;
  •  надати координати місця перетину;
  • повідомити розташування прикордонних нарядів;
  • передати інструменти для перетину (кусачки для дроту, гумові чоботи).

Правоохоронець також запропонував залучити додаткових учасників до маршруту, обіцяючи знижку до 7 тисяч доларів з кожної особи при створенні групи.

ДБР викрила поліцейського на схемі ухилення від мобілізації - фото 1
ДБР затримало правоохоронця. Фото: ДБР

Як його покарають

Йому повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі.

ДБР викрила поліцейського на схемі ухилення від мобілізації - фото 2
ДБР затримало правоохоронця. Фото: ДБР

Раніше повідомлялось, що на Одещині затримали таксиста з Вінничини, який намагався незаконно перевезти військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Водію загрожує до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про викриття каналу переправлення для ухилянтів. А також про білий квиток за 25 тис. доларів.

ДБР поліція Волинська область мобілізація ухилянти
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама