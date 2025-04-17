ДБР викрила поліцейського на схемі ухилення від мобілізації

ДБР затримало чоловіка. Ілюстративне фото: ДБР

Працівники ДБР за допомогою СБУ та Держприкордонслужби затримали і повідомили про підозру правоохоронцю з Волині. Він за винагороду намагався організувати незаконний виїзд чоловіків за кордон.

Про це повідомила пресслужба ДБР у четвер, 17 квітня.

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Деталі справи

На початку квітня в місті Ковель підозрюваний зустрівся з місцевим жителем і запропонував переправити його до Білорусі обійшовши офіційні пункти пропуску за 8 тисяч доларів США.

Згідно з домовленістю, він мав:

доставити "клієнта" до прикордонної зони;

надати координати місця перетину;

повідомити розташування прикордонних нарядів;

передати інструменти для перетину (кусачки для дроту, гумові чоботи).

Правоохоронець також запропонував залучити додаткових учасників до маршруту, обіцяючи знижку до 7 тисяч доларів з кожної особи при створенні групи.

ДБР затримало правоохоронця. Фото: ДБР

Як його покарають

Йому повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі.

ДБР затримало правоохоронця. Фото: ДБР

Раніше повідомлялось, що на Одещині затримали таксиста з Вінничини, який намагався незаконно перевезти військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Водію загрожує до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про викриття каналу переправлення для ухилянтів. А також про білий квиток за 25 тис. доларів.