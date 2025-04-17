ГБР разоблачила полицейского на схеме уклонения от мобилизации

ГБР задержало мужчину. Иллюстративное фото: ГБР

Работники ГБР с помощью СБУ и Госпогранслужбы задержали и сообщили о подозрении правоохранителю с Волыни. Он за вознаграждение пытался организовать незаконный выезд мужчин за границу.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в четверг, 17 апреля.

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Детали дела

В начале апреля в городе Ковель подозреваемый встретился с местным жителем и предложил переправить его в Беларусь обойдя официальные пункты пропуска за 8 тысяч долларов США.

Согласно договоренности, он должен был:

доставить "клиента" в пограничную зону;

предоставить координаты места пересечения;

сообщить расположение пограничных нарядов;

передать инструменты для пересечения (кусачки для проволоки, резиновые сапоги).

Правоохранитель также предложил привлечь дополнительных участников к маршруту, обещая скидку до 7 тысяч долларов с каждого человека при создании группы.

ГБР задержало правоохранителя. Фото: ГБР

Как его накажут

Ему сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы.

ГБР задержало правоохранителя. Фото: ГБР

Ранее сообщалось, что в Одесской области задержали таксиста из Винницкой области, который пытался незаконно перевезти военнообязанных мужчин за границу. Водителю грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о разоблачении канала переправки для уклонистов. А также о белом билете за 25 тыс. долларов.