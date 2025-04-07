Главой Офиса Конгресса при ОП стала Лилия Пашинная - что известно

Заседание президиума Конгресса местных и региональных властей. Фото: ОП

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о назначении главы Конгресса местных и региональных властей. Ею стала Лилия Пашинная.

Об этом Ермак написал в Telegram в понедельник, 7 апреля.

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"Провели расширенное заседание президиума Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины", — говорится в сообщении.

По словам Ермака, более 330 человек приняли участие в видеоконференции, во время которой был избран новый глава Офиса Конгресса — Лилия Пашинная.

Руководитель ОП поздравил ее с назначением и отметил, что ее опыт усилит работу Конгресса. Он уточнил, что это пространство прямой коммуникации между громадами и центральной властью.

"Место, где рождаются решения, важные для людей. Наша задача — сделать Конгресс настоящей площадкой для обработки проблем громад", — добавил Ермак.

Скриншот поста Ермака

Что известно о Лилии Пашинной

По данным движения ЧЕСНО, Пашинная является депутатом Киевского городского совета девятого созыва от партии "Слуга народа".

С 2020 года она является советницей Ермака, а в 2021 году вошла в президиум новосозданного Конгресса региональных властей, где заняла должность главы украинской делегации в Конгрессе региональных властей Европы.

Лилия Пашинная. Фото: "Слуга народа"

Напомним, в конце марта Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Киевской ОГА Николая Калашника.

Также украинский лидер назначил нового главу Генерального штаба ВСУ — им стал Андрей Гнатов.