Головою Офісу Конгресу при ОП стала Лілія Пашинна — що відомо

Засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад. Фото: ОП

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про призначення голови Конгресу місцевих та регіональних влад. Нею стала Лілія Пашинна.

Про Єрмак написав у Telegram у понеділок, 7 квітня.

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Призначення голови Офісу Конгресу

"Провели розширене засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України", — йдеться у повідомленні.

За словами Єрмака, понад 330 осіб взяли участь у відеоконференції, під час якої було обрано нового очільника Офісу Конгресу — Лілію Пашинну.

Керівник ОП привітав її з призначенням та наголосив, що її досвід посилить роботу Конгресу. Він уточнив, що це простір прямої комунікації між громадами та центральною владою.

"Місце, де народжуються рішення, важливі для людей. Наше завдання — зробити Конгрес справжнім майданчиком для опрацювання проблем громад", — додав Єрмак.

Скриншот допису Єрмака

Що відомо про Лілію Пашинну

За даними руху ЧЕСНО, Пашинна є депутатом Київської міської ради дев'ятого скликання від партії "Слуга народу".

З 2020 року вона є радницею Єрмака, а у 2021 році увійшла до президії новоствореного Конгресу регіональних влад, де обійняла посаду голови української делегації в Конгресі регіональних влад Європи.

Лілія Пашинна. Фото: "Слуга народу"

Нагадаємо, наприкінці березня Президент України Володимир Зеленський призначив головою Київської ОДА Миколу Калашника.

Також український лідер призначив нового голову Генерального штабу ЗСУ — ним став Андрій Гнатов.