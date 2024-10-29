Онлайн-бракосочетание в Дії — сколько пар воспользовались услугой

Приложение "Дія". Фото: Новини.LIVE

Почти два месяца назад в приложении "Дія" запустили онлайн-бракосочетание. В целом услугой воспользовались уже 600 пар.

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook во вторник, 29 октября.

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Бракосочетание в "Дії"

По словам Федорова, украинцы сделали более 1,3 миллиона предложений.

"Запустили брак в "Дії" менее 2 месяцев назад — и уже сотни пар сказали "Да" по видеосвязи, а сотни тысяч предложили руку и сердце онлайн", — рассказал он.

Федоров подчеркнул, что Украина стала первой страной в мире, которая внедрила полный онлайн-цикл бракосочетания. Он отметил, что эта услуга особенно важна во время войны, когда тысячи пар вынуждены быть на расстоянии.

"Услуга работает просто и логично: подаете заявление, выбираете дату и присоединяетесь к онлайн-церемонии с регистратором. Кстати, команда Минцифры также выбирает онлайн-брак, на видео — бракосочетание нашего суперколлеги. Это лучше всего показывает философию — делать услуги как для себя", — добавил министр.

Напомним, мы рассказывали, как сделать предложение по бракосочетанию через "Дію".

Также министр социальной политики Украины Оксана Жолнович сообщила, что в ближайшее время в приложении "Дія" появится услуга базовой социальной помощи.