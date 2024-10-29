Онлайн-одруження в Дії — скільки пар скористалися послугою

Застосунок "Дія". Фото: Новини.LIVE

Майже два місяці тому в застосунку "Дія" запустили онлайн-одруження. Загалом послугою скористалися вже 600 пар.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook у вівторок, 29 жовтня.

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Одруження в "Дії"

За словами Федорова, українці зробили понад 1,3 мільйона пропозицій.

"Запустили шлюб у "Дії" менш ніж 2 місяці тому — і вже сотні пар сказали "Так" по відеозвʼязку, а сотні тисяч запропонували руку та серце онлайн", — розповів він.

Федоров підкреслив, що Україна стала першою країною у світі, яка впровадила повний онлайн-цикл одруження. Він зазначив, що ця послуга є особливо важливою під час війни, коли тисячі пар змушені бути на відстані.

"Послуга працює просто й логічно: подаєте заяву, вибираєте дату й долучаєтеся до онлайн-церемонії з реєстратором. До речі, команда Мінцифри також обирає онлайн-шлюб, на відео — одруження нашого суперколеги. Це найкраще показує філософію - робити послуги як для себе", — додав міністр.

Нагадаємо, ми розповідали, як зробити пропозицію щодо одруження через "Дію".

Також міністр соціальної політики України Оксана Жолнович повідомила, що найближчим часом у застосунку "Дія" з'явиться послуга базової соціальної допомоги.