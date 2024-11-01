Эвакуационную службу боевого медика Юлии Сидоровой разогнали

Одну из эвакуационных служб 92 бригады разогнали — реакция бойцов
Боевой медик 92 отдельной штурмовой бригады Юлия Сидорова заявила, что командование разогнало ее эвакуационную службу. Ее перевели в другой батальон, в котором военная не хочет служить и думает о самовольном оставлении части.
Об этом Юлия Сидорова сообщила на своей Facebook-странице в пятницу, 1 ноября.
Расформирование эвакуационной службы в 92 бригаде
По словам Юлии, сейчас вместо эвакуационной службы "стоят два никому не нужных бронеджипа с РЭБами, никто ничего не объяснил". Также медик называет это диверсией, подрывом боеспособности батальона и "общим развалом армии изнутри".
Саму Сидорову без объяснения причины перевели в другой батальон, в котором она не хочет служить и не может быть эффективна. Также разбросали в разные места и всех людей, с которыми Сидорова спасала жизнь военных в 92 ОМБр.
"Ко мне отнеслись не как к человеку, а как к скоту. Никто не принес извинений и ничего в результате не объяснил. […] Я не знаю, решится ли как-то этот вопрос, мне придется (именно придется) пойти в СОЧ", — написала военная.
Напомним, недавно в Верховном Суде заявили об увеличении случаев СОЧ. В то же время точные цифры там не назвали.
Кроме того, журналист Юрий Бутусов заявил, что сейчас СОЧ — это самая главная проблема в украинской армии, которая приводит к большим потерям.
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