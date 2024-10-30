Військові в СЗЧ — в армії почастішали випадки втечі

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко. Фото: УНІАН

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко заявив, що зараз значно зросли зареєстровані факти самовільного залишення частини військовими (СЗЧ), дезертирства і невиконання наказів. Водночас точні цифри він не назвав.

Про це Станіслав Кравченко сказав журналістам у вівторок, 30 жовтня, передає "Інтерфакс-Україна".

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Відповідаючи на питання журналістів про тенденції щодо злочинів, пов'язаних з ухиленням від військової служби, Кравченко сказав, що наразі у Верховному Суді ще не аналізували конкретні цифри і він не може назвати точну кількість військових, які пішли в СЗЧ. Однак він наголосив, що випадки самовільного залишення частини значно зросли.

Також окрім СЗЧ, побільшало випадків дезертирства та невиконання наказів вищого керівництва.

"Точні цифри щодо цих злочинів назвати не можу, але та, яку подають ЗМІ, трохи перевищує реальну", — додав голова ВС.

Уточнюючи, наскільки загалом ситуація є загрозливою, голова суду сказав: "Загрозливою".

Крім того, журналісти запитали Кравченка, як можна покращити ситуацію та запобігати СЗЧ військових, на що він відповів, що цим повинні займатися військове та політичне керівництво.

"Мобілізація, загальний порядок мають бути, але подивіться, з яким негативом показують ТЦК, "бусифікацію" придумали.... Питання є до патріотичного виховання... необхідно також стимулювати військовослужбовців, тією ж заробітною платою", — наголосив він.

Нагадаємо, нещодавно журналіст Юрій Бутусов заявив, що наразі СЗЧ — це найголовніша проблема в українській армії, яка призводить до великих втрат.

Також у Міноборони сказали, скільки військових не повернулись з відпочинку за кордоном з початку війни. Їх обліковано як таких, що самовільно залишили військові частини.