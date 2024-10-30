Военные в СОЧ — в армии участились случаи бегства

Глава Верховного суда Станислав Кравченко. Фото: УНИАН

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко заявил, что сейчас значительно выросли зарегистрированные факты самовольного оставления части военными (СОЧ), дезертирства и неисполнения приказов. В то же время, точные цифры он не назвал.

Об этом Станислав Кравченко сказал журналистам во вторник, 30 октября, передает "Интерфакс-Украина".

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Отвечая на вопрос журналистов о тенденциях относительно преступлений, связанных с уклонением от военной службы, Кравченко сказал, что пока в Верховном Суде еще не анализировали конкретные цифры и он не может назвать точное количество военных, которые ушли в СОЧ. Однако он отметил, что случаи самовольного оставления части значительно выросли.

Также, кроме СОЧ, стало больше случаев дезертирства и невыполнения приказов высшего руководства.

"Точные цифры по этим преступлениям назвать не могу, но та, которую представляют СМИ, немного превышает реальную", — добавил глава ВС.

Уточняя, насколько в целом ситуация угрожающая, председатель суда сказал: "Угрожающей".

Кроме того, журналисты спросили Кравченко, как можно улучшить ситуацию и предотвращать СОЧ военных, на что он ответил, что этим должно заниматься военное и политическое руководство.

"Мобилизация, общий порядок должны быть, но посмотрите, с каким негативом показывают ТЦК, "бусификацию" придумали.... Вопрос есть к патриотическому воспитанию... необходимо также стимулировать военнослужащих, той же заработной платой", — подчеркнул он.

Напомним, недавно журналист Юрий Бутусов заявил, что сейчас СОЧ — это самая главная проблема в украинской армии, которая приводит к большим потерям.

Также в Минобороны сказали, сколько военных не вернулось с отдыха за границей с начала войны. Они учтены как самовольно покинувшие воинские части.