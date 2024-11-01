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Одну з евакуаційних служб 92 бригади розігнали — реакція бійців

1 листопада 2024 15:28
Карина Приходько - Редактор
Евакуаційну службу бойової медикині Юлії Сідорової розігнали
Бойова медикиня Юлія Сідорова. Фото: facebook/cuba.libre
Карина Приходько - Редактор

Бойова медикиня 92 окремої штурмової бригади Юлія Сідорова заявила, що командування розігнало її евакуаційну службу. Її перевили в інший батальйон, в якому військова не хоче служити та думає про самовільне залишення частини.

Про це Юлія Сідорова повідомила на своїй Facebook-сторінці у п'ятницю, 1 листопада. 

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За словами Юлії, зараз замість евакуаційної служби "стоять два нікому не потрібні бронеджипи з РЕБами, ніхто нічого не пояснив".  Також медикиня називає це диверсією, підривом боєздатності батальйону та "загальним розвалом армії зсередини".

Саму Сідорову без пояснення причини перевели до іншого батальйону, у якому вона не хоче служити і не може бути ефективною. Також "розкидали" в різні місця й усіх людей, із якими Сідорова рятувала життя військових у 92 ОМБр.

"До мене поставилися не як до людини, а як до скота. Ніхто не приніс вибачень і нічого в результаті не пояснив. […] Я не знаю, чи вирішиться якось це питання, чи мені доведеться (саме доведеться) піти в СЗЧ", — написала військова. 

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Скриншот допису Юлії Сідорової
скандал в 92 бригаді
Скриншот допису Юлії Сідорової

Нагадаємо, нещодавно у Верховному Суді заявили про збільшення випадків СЗЧ. Водночас точні цифри там не назвали.

Крім того, журналіст Юрій Бутусов заявив, що наразі СЗЧ — це найголовніша проблема в українській армії, яка призводить до великих втрат.  

медики фронт війна в Україні 92 ОМБр військові

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