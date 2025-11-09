Видео
Одна из крупнейших — Минэнерго раскрыло новые данные об атаке

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 08:59
обновлено: 09:23
Обстрел энергетики 8 ноября — новые данные от Минэнерго
Работники ДТЭК ликвидируют последствия удара по энергетике. Фото: ДТЭК

Атака оккупантов на украинскую энергетику 8 ноября стала одной из крупнейших за время полномасштабной войны. В пострадавших регионах продолжаются ремонтные работы и уже есть определенное улучшение энергетической ситуации.

Об этом сообщила министр энергетики Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона.

Читайте также:

Последствия атаки на энергетику 8 ноября

Гринчук рассказала, что 8 ноября целенаправленная атака РФ на гражданскую энергетическую инфраструктуру привела к серьезным повреждениям. По ее словам, с начала октября это уже пятая массированная атака оккупантов ракетами разного типа и уже седьмая на газовые объекты Украины.

"Речь идет не о ежедневных атаках дронов, которые пытаются совместно с ПВО отражать, защищать украинские объекты, работает физическая защита, но от баллистических ракет даже в мире очень мало систем, которые могут позволить такое количество уничтожать и защитить объекты", — пояснила министр.

Она добавила, что сейчас самая тяжелая ситуация в Харьковской, Полтавской и Донецкой областях. Из-за повторных вечерних атак она осложняется еще и в Сумской и Черниговской областях. Известно, что повреждены сетевые линии, которые не позволяли передать электроэнергию в достаточном количестве. Из-за этого происходят скачки напряжения.

Также руководительница Минэнерго отметила, что наибольшие проблемы с восстановлением добавляют воздушные тревоги и дополнительные атаки оккупантов на энергообъекты.

"У нас, к сожалению, сегодня есть погибший энергетик, есть и раненые. Люди пытаются, как только ситуация с безопасностью более-менее позволяет, выходить на работу и работать. Энергетики и соответствующие службы будут работать всю ночь 9 ноября", — сказала Светлана Гринчук.

Она также обратилась к украинцам и попросила с пониманием относиться к графикам отключения света. Министр объяснила, что без этого ремонтники не смогут сделать нужные работы.

Напомним, после обстрелов 8 ноября аварийные и экстренные отключения света вводили в восьми областях. Российские войска выпустили по Украине более 500 воздушных целей.

Так, в Горишних Плавнях на Полтавщине вчера ввели режим чрезвычайной ситуации. В городе критическая ситуация со светом.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
