Обстріл енергетики 8 листопада — нові дані від Міненерго

Працівники ДТЕК ліквідовують наслідки удару по енергетиці. Фото: ДТЕК

Атака окупантів на українську енергетику 8 листопада стала однією з найбільших за час повномасштабної війни. У постраждалих регіонах продовжуються ремонтні роботи і вже є певне покращення енергетичної ситуації.

Про це повідомила міністерка енергетики України Світлана Гринчук в ефірі телемарафону.

Наслідки атаки на енергетику 8 листопада

Гринчук розповіла, що 8 листопада цілеспрямована атака РФ на цивільну енергетичну інфраструктуру призвела до серйозних пошкоджень. За її словами, з початку жовтня це вже п'ята масована атака окупантів ракетами різного типу і вже сьома на газові об'єкти України.

"Йдеться не про щоденні атаки дронів, які намагаються спільно з ППО відбивати, захищати українські об'єкти, працює фізичний захист, але від балістичних ракет навіть у світі дуже мало систем, які можуть дозволити таку кількість знищувати і захистити об'єкти", — пояснила міністерка.

Вона додала, що наразі найважча ситуація у Харківській, Полтавській та Донецькій областях. Через повторні вечірні атаки вона ускладнюється ще й на Сумщині та Чернігівщині. Відомо, що пошкоджені мережеві лінії, які не дозволяли передати електроенергію в достатній кількості. Через це відбуваються стрибки напруги.

Також очільниця Міненерго зазначила, що найбільші проблеми з відновленням додають повітряні тривоги і додаткові атаки окупантів на енергооб'єкти.

"В нас, на жаль, сьогодні є загиблий енергетик, є і поранені. Люди намагаються, щойно безпекова ситуація більш-менш дозволяє, виходити на роботу і працювати. Енергетики та відповідні служби працюватимуть всю ніч 9 листопада", — сказала Світлана Гринчук.

Вона також звернулася до українців і попросила з розумінням ставитися до графіків відключення світла. Міністерка пояснила, що без цього ремонтники не зможуть зробити потрібні роботи.

Нагадаємо, після обстрілів 8 листопада аварійні та екстрені відключення світла запроваджували у вісьмох областях. Російські війська випустили по Україні понад 500 повітряних цілей.

Так, у Горішніх Плавнях на Полтавщині вчора ввели режим надзвичайної ситуації. У місті критична ситуація зі світлом.