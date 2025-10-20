Видео
Дата публикации 20 октября 2025 23:30
обновлено: 23:35
Австрия закрывает последний центр для приема беженцев из Украины
Люди с чемоданами. Фото: Freepik

До конца этого года в Вене закроют последний в Австрии центр, который принимал украинцев, спасающихся от войны. Причиной закрытия стало тяжелое положение приюта, который длительное время функционировал на пределе своих возможностей.

Об этом пишет издание ORF.

Читайте также:

В Вене закрыли центр для украинских беженцев

После закрытия аналогичного центра в Форарльберге летом этого года Вена оставалась единственной федеральной землей с собственным пунктом приема украинцев.

В течение работы Quartier Schlossberg почти 9 тысяч украинцев получили необходимую помощь: краткосрочное жилье, питание, консультации, а также поддержку в регистрации, оформлении документов и переезде в другие федеральные земли.

Приютом владеет благотворительная организация Volkshilfe, которая уже длительное время функционирует на пределе своих ресурсов.

Правительство Австрии выплачивало 190 евро единовременного пособия на человека, однако сумма с 2022 года не индексировалась и покрывала лишь часть расходов.

Напомним, ранее сообщалось, что лишь некоторые украинцы могут получить разрешение на постоянное проживание в Великобритании.

Также значительные изменения для беженцев готовят США.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
