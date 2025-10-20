Відео
Одна з країн ЄС закриє останній центр прийому біженців з України

Одна з країн ЄС закриє останній центр прийому біженців з України

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 23:30
Оновлено: 23:35
Австрія закриває останній центр для прийому біженців з України
Люди з валізами. Фото: Freepik

До кінця цього року у Відні закриють останній в Австрії центр, який приймав українців, що рятуються від війни. Причиною закриття стало важке становище притулку, який тривалий час функціонував на межі своїх можливостей.

Про це пише видання ORF.

Читайте також:

У Відні закрили центр для українських біженців

Після закриття аналогічного центру у Форарльберзі влітку цього року Відень залишався єдиною федеральною землею з власним пунктом приймання українців.

Протягом роботи Quartier Schlossberg майже 9 тисяч українців отримали необхідну допомогу: короткострокове житло, харчування, консультації, а також підтримку у реєстрації, оформленні документів та переїзді до інших федеральних земель.

Притулком володіє благодійна організація Volkshilfe, яка вже тривалий час функціонує на межі своїх ресурсів.

Уряд Австрії виплачував 190 євро одноразової допомоги на особу, проте сума з 2022 року не індексувалася та покривала лише частину витрат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лише деякі українці можуть отримати дозвіл на постійне проживання у Великій Британії.

Також значні зміни для біженців готують США.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
