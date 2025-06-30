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Глава МИД Германии прибыл в Украину — цель визита

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Дата публикации 30 июня 2025 08:44
Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль прибыл в Украину
Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль на вокзале в Киеве. Фото: Йорг Бланк/dpa

В понедельник, 30 июня, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль впервые прибыл в Киев. Глава дипломатического ведомства планирует провести встречи с представителями украинского правительства.

Об этом информирует Spiegel.

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В понедельник, 30 июня, глава дипломатического ведомства Германии прибыл в Киев, где он планирует провести переговоры с представителями правительства Украины.

По прибытии в Киев Вадефуль заявил, что "свобода и будущее Украины является важнейшей задачей" внешней политики и политики безопасности Германии.

Также глава МИД Германии сказал, что российский диктатор Владимир Путин пытается покорить Украину жестокими бомбардировками.

Стоит отметить, что визит немецкого министра не был анонсирован заранее из соображений безопасности. Детали визита также не разглашаются.

Напомним, что недавно канцлер Германии Фридрих Мерц во время своего выступления в Бундестаге осудил жестокие обстрелы Украины.

Также Фридрих Мерц объяснил, почему не хочет разговаривать с российским диктатором Владимиром Путиным.

Германия МИД Украина война в Украине визит
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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