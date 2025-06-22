Повреждения Софийского собора в Киеве

Специальная комиссия будет исследовать и, возможно, даже использовать лазерное сканирование, чтобы иметь понимание повреждений плотности внутренних конструкций Софийского собора. Святыня и памятная ЮНЕСКО пострадала во время одного из последних ракетно-дронных ударов по столице.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказала заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Анастасия Бондарь.

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По словам чиновницы, все три объекта ЮНЕСКО, у которых сейчас наивысшая степень защиты в соответствии с международными конвенциями ЮНЕСКО, а именно это центр Киева, Львова и Одессы, имеют повреждения и разрушения.

На сегодня проходят различные исследования и выясняется вопрос об ущербе. Однако не только прямые атаки и прямое попадание ракетами могут разрушать культурное наследие.

Могут влиять взрывные и звуковые волны, и особенно это касается достаточно старинных памятников, в частности ХІ века.

"Именно это и произошло с Софийским собором в Киеве. Мы еще не знаем о повреждениях в конструкциях. Будем исследовать и, возможно, даже использовать лазерное сканирование, чтобы понять плотность внутренних конструкций", — сказала Бондарь.

Также, по ее словам, огромное количество повреждений объектов ЮНЕСКО находится в городе Одесса. Там особенно пострадала центральная часть. В частности, собор, филармония, отель. И сейчас все поврежденные объекты находятся на стадии исследования, чтобы Украина могла использовать эти данные в международном суде.

"Также происходит стабилизация этих объектов, чтобы разрушения не продолжались. Ведь бомбардировки продолжаются, как и колебания земной поверхности. Поэтому больших реконструкций поврежденных объектов пока не планируется", — подытожила Бондарь.

Напомним, по данным Воздушных сил, в ночь на вторник, 17 июня, РФ ударила по Украине ракетами и дронами. Основным направлением обстрела стала столица Украины.

Под атакой оказались 27 локаций в восьми районах города. Погибло 10 человек, около ста получили ранения, повреждены десятки жилых домов.