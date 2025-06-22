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Головна Новини дня Обстріли РФ пошкодили Софійський собор, — коментар Мінкульту

Обстріли РФ пошкодили Софійський собор, — коментар Мінкульту

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Дата публікації: 22 червня 2025 06:43
Софійський собор у Києві постраждав від обстрілів - подробиці від Мінкульту Новини.LIVE
Пошкодження Софійського собору у Києві

Спеціальна комісія досліджуватиме і, можливо, навіть використовуватиме лазерне сканування, аби мати розуміння щодо пошкоджень щільності внутрішніх конструкцій Софійського собору. Святиня та пам’ятка ЮНЕСКО постраждала під час одного з останніх ракетно-дронових ударів по столиці.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказала заступниця міністра культури та стратегічних комунікацій Анастасія Бондар. 

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За словами чиновниці, всі три об’єкти ЮНЕСКО, які наразі мають найвищий ступінь захисту відповідно до міжнародних конвенцій ЮНЕСКО, а саме це центр Києва, Львова та Одеси, мають пошкодження та руйнації.

На сьогодні проходять різні дослідження і з’ясовується питання щодо збитків. Однак не лише прямі атаки та пряме влучання ракетами можуть руйнувати культурну спадщину.

Можуть впливати вибухові та звукові хвилі, і особливо це стосується досить старовинних пам’яток, зокрема ХІ сторіччя.

"Саме це і сталося із Софійським собором у Києві. Ми ще не знаємо про пошкодження у конструкціях. Будемо досліджувати і, можливо, навіть використовувати лазерне сканування, аби зрозуміти щільність внутрішніх конструкцій", — сказала Бондар. 

Також, за її словами, величезна кількість пошкоджень об’єктів ЮНЕСКО розташована у місті Одеса. Там особливо постраждала центральна частина. Зокрема, собор, філармонія, готель. І наразі всі пошкоджені об’єкти перебувають на стадії дослідження, аби Україна могла використовувати ці дані у міжнародному суді. 

"Також відбувається стабілізація цих об’єктів, аби не руйнування не продовжувалися. Адже бомбардування тривають, як і коливання земної поверхні. Тому великих реконструкцій пошкоджених об’єктів поки не планується", — підсумувала Бондар.

Нагадаємо, за даними Повітряних сил, у ніч проти вівторка, 17 червня, РФ вдарила по Україні ракетами та дронами. Основним напрямком обстрілу стала столиця України.

Під атакою опинилося 27 локацій у восьми районах міста. Загинуло 10 осіб, близько ста зазнали поранень, пошкоджені десятки житлових будинків. 
 

ППО ракети дрони війна в Україні війна
Галина Остаповець - Журналіст
Автор:
Галина Остаповець
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