Обстрел Запорожья 31 марта - какие последствия

Последствия обстрела Запорожья. Фото: ГСЧС

В понедельник, 31 марта, россияне нанесли удар по Запорожской области. В результате вражеского обстрела погибла женщина, есть раненые.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

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Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Что известно об обстреле Запорожской области

"Сегодня вечером российские войска обстреляли одно из сел Запорожского района управляемыми авиабомбами", — говорится в сообщении.

Также спасатели написали, что в результате удара погибла 66-летняя женщина, также ранены 68-летний мужчина и 87-летняя женщина.

"На месте обстрела произошел пожар жилого дома и авто. Спасатели и пожарные МПО "Кушугум" достали из-под завалов тело погибшей и ликвидировали возгорание", — добавили в сообщении.

Также разрушениям подверглись жилые дома, учебное заведение, админздание, магазины.

Обстрел Запорожской области. Фото: ГСЧС

Спасатели в Запорожской области. Фото: ГСЧС

Последствия обстрела Запорожской области. Фото: ГСЧС

Кроме того, глава Запорожской ОГА Иван Федоров прокомментировал удар. Он написал, что количество раненых возросло до пяти.

Пост Ивана Федорова. Фото: скриншот

"За медицинской помощью обратились 47-летняя женщина и 50-летний мужчина. Один человек погиб", — добавил он.

Враг в очередной раз атаковал гражданскую инфраструктуру.

Обстрел Запорожской области. Фото: Запорожская ОГА

Последствия обстрела Запорожской области. Фото: Запорожская ОГА

Напомним, сегодня оккупанты ударили по Запорожской области КАБом, в результате чего погибла женщина.

Также россияне атаковали Харьков дронами-камикадзе. Попадание произошло по территории гражданского предприятия в Киевском районе.