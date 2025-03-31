Обстрел Запорожья 31 марта - какие последствия

Обстрел Запорожской области — в ГСЧС показали последствия
В понедельник, 31 марта, россияне нанесли удар по Запорожской области. В результате вражеского обстрела погибла женщина, есть раненые.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
Что известно об обстреле Запорожской области
"Сегодня вечером российские войска обстреляли одно из сел Запорожского района управляемыми авиабомбами", — говорится в сообщении.
Также спасатели написали, что в результате удара погибла 66-летняя женщина, также ранены 68-летний мужчина и 87-летняя женщина.
"На месте обстрела произошел пожар жилого дома и авто. Спасатели и пожарные МПО "Кушугум" достали из-под завалов тело погибшей и ликвидировали возгорание", — добавили в сообщении.
Также разрушениям подверглись жилые дома, учебное заведение, админздание, магазины.
Кроме того, глава Запорожской ОГА Иван Федоров прокомментировал удар. Он написал, что количество раненых возросло до пяти.
"За медицинской помощью обратились 47-летняя женщина и 50-летний мужчина. Один человек погиб", — добавил он.
Враг в очередной раз атаковал гражданскую инфраструктуру.
Напомним, сегодня оккупанты ударили по Запорожской области КАБом, в результате чего погибла женщина.
Также россияне атаковали Харьков дронами-камикадзе. Попадание произошло по территории гражданского предприятия в Киевском районе.
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