Вибухи на Запоріжжі увечері 31 березня - що відомо

У Запорізькій області лунають вибухи
У Запорізькій області увечері в понеділок, 31 березня, чутно вибухи. Росія атакує регіон авіаційними керованими ракетами Х-59/69.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.
Атака на Запорізьку область 31 березня
"Вибухи у Запорізькій області" До відбою залишайтеся у безпечних місцях", — йдеться у повідомленні.
Раніше голова ОВА попереджав про загрозу застосування росіянами авіаційних керованих ракет Х-59/69.
Крім того, сьогодні внаслідок обстрілів прифронтових громад Запорізької області поранено троє людей. 74-річну жінку у стані середньої важкості ушпиталили та надають їй допомогу.
Нагадаємо, сьогодні окупанти вдарили по Запорізькій області КАБом, внаслідок чого загинула жінка.
Також росіяни атакували Харків дронами-камікадзе. Влучання сталося по території цивільного підприємства в Київському районі.
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