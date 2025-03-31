Вибухи на Запоріжжі увечері 31 березня - що відомо

Дим в небі після атаки. Ілюстративне фото: скриншот з відео

У Запорізькій області увечері в понеділок, 31 березня, чутно вибухи. Росія атакує регіон авіаційними керованими ракетами Х-59/69.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.

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"Вибухи у Запорізькій області" До відбою залишайтеся у безпечних місцях", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Федорова

Раніше голова ОВА попереджав про загрозу застосування росіянами авіаційних керованих ракет Х-59/69.

Скриншот допису Федорова

Крім того, сьогодні внаслідок обстрілів прифронтових громад Запорізької області поранено троє людей. 74-річну жінку у стані середньої важкості ушпиталили та надають їй допомогу.

Скриншот допису Федорова

Нагадаємо, сьогодні окупанти вдарили по Запорізькій області КАБом, внаслідок чого загинула жінка.

Також росіяни атакували Харків дронами-камікадзе. Влучання сталося по території цивільного підприємства в Київському районі.