Взрывы в Запорожье вечером 31 марта - что известно

Дым в небе после атаки после атаки. Иллюстративное фото: скриншот из видео

В Запорожской области вечером в понедельник, 31 марта, слышны взрывы. Россия атакует регион авиационными управляемыми ракетами Х-59/69.

Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров в Telegram.

Читайте также:

Атака на Запорожскую область 31 марта

"Взрывы в Запорожской области" До отбоя оставайтесь в безопасных местах", — говорится в сообщении.

Скриншот поста Федорова

Ранее глава ОВА предупреждал об угрозе применения россиянами авиационных управляемых ракет Х-59/69.

Скриншот поста Федорова

Кроме того, сегодня в результате обстрелов прифронтовых общин Запорожской области ранены три человека. 74-летнюю женщину в состоянии средней тяжести госпитализировали и оказывают ей помощь.

Скриншот поста Федорова

Напомним, сегодня оккупанты ударили по Запорожской области КАБом, в результате чего погибла женщина.

Также россияне атаковали Харьков дронами-камикадзе. Попадание произошло по территории гражданского предприятия в Киевском районе.