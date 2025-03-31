Обстріл Запоріжжя 31 березня - які наслідки

Обстріл Запорізької області — в ДСНС показали наслідки
У понеділок, 31 березня, росіяни завдали удару по Запорізькій області. Внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка, є поранені.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Що відомо про обстріл Запорізької області
"Сьогодні ввечері російські війська обстріляли одне з сіл Запорізького району керованими авіабомбами", — говориться у повідомленні.
Також рятувальники написали, що внаслідок удару загинула 66-річна жінка, також поранені 68-річний чоловік та 87-річна жінка.
"На місці обстрілу сталася пожежа житлового будинку та авто. Рятувальники та вогнеборці МПО "Кушугум" дістали з-під завалів тіло загиблої та ліквідували займання", — додали в повідомленні.
Також руйнувань зазнали житлові будинки, навчальний заклад, адмінбудівля, магазини.
Крім того, голова Запорізької ОВА Іван Федоров прокоментував удар. Він написав, що кількість поранених зросла до пʼяти.
"За медичною допомогою звернулися 47-річна жінка та 50-річний чоловік. Одна людина загинула", — додав він.
Ворог вкотре атакував цивільну інфраструктуру.
Нагадаємо, сьогодні окупанти вдарили по Запорізькій області КАБом, внаслідок чого загинула жінка.
Також росіяни атакували Харків дронами-камікадзе. Влучання сталося по території цивільного підприємства в Київському районі.
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