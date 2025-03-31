Обстріл Запоріжжя 31 березня - які наслідки

Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: ДСНС

У понеділок, 31 березня, росіяни завдали удару по Запорізькій області. Внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка, є поранені.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

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Пост ДСНС. Фото: скріншот

Що відомо про обстріл Запорізької області

"Сьогодні ввечері російські війська обстріляли одне з сіл Запорізького району керованими авіабомбами", — говориться у повідомленні.

Також рятувальники написали, що внаслідок удару загинула 66-річна жінка, також поранені 68-річний чоловік та 87-річна жінка.

"На місці обстрілу сталася пожежа житлового будинку та авто. Рятувальники та вогнеборці МПО "Кушугум" дістали з-під завалів тіло загиблої та ліквідували займання", — додали в повідомленні.

Також руйнувань зазнали житлові будинки, навчальний заклад, адмінбудівля, магазини.

Обстріл Запорізької області. Фото: ДСНС

Рятувальники у Запорізькій області. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: ДСНС

Крім того, голова Запорізької ОВА Іван Федоров прокоментував удар. Він написав, що кількість поранених зросла до пʼяти.

Пост Івана Федорова. Фото: скріншот

"За медичною допомогою звернулися 47-річна жінка та 50-річний чоловік. Одна людина загинула", — додав він.

Ворог вкотре атакував цивільну інфраструктуру.

Обстріл Запорізької області. Фото: Запорізька ОВА

Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, сьогодні окупанти вдарили по Запорізькій області КАБом, внаслідок чого загинула жінка.

Також росіяни атакували Харків дронами-камікадзе. Влучання сталося по території цивільного підприємства в Київському районі.