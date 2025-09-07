Обстрел Кременчуга 7 сентября — из-за атаки РФ изменено движение поездов

Поезд. Иллюстративное фото: Укрзализныця

Ночная атака России по Украине привела к серьезным повреждениям инфраструктуры в Кременчугском районе Полтавской области. "Укрзализныця" вынужденно изменила маршруты ряда пассажирских поездов.

Об этом сообщили в пресс-службе компании "Укрзализныця".

Реклама

Читайте также:

В Кременчугском районе повреждена железнодорожная инфраструктура

В "Укрзализныце" предупреждают, что в ближайшие дни, пока продолжается многокомпонентный ремонт пораженного участка, поезда в регионе будут курсировать с задержками. Также для перевозки пассажиров будут использовать автобусы от ближайших доступных станций.

Так, поезда №59 "Одесса — Харьков" и №8 "Харьков — Одесса" будут следовать в объезд через станции Полтава-Киевская, Ромодан, Гребенка, им. Тараса Шевченко (Смела) и Знаменка. Пассажиров до станции Кременчуг будут подвозить автобусами.

Поезд №260 из Чопа будет курсировать только до станции Крюков-на-Днепре. Далее предусмотрен автобусный трансфер в Кременчуг. Для обратного маршрута автобусы будут ждать пассажиров возле вокзала Кременчуга в 13:30, после чего состоится пересадка в вагоны, следующие в Закарпатье.

Кроме того, в результате обстрела был поврежден пригородный подвижной состав в Кременчуге. На маршруты уже выведены резервные поезда, однако электрички №6663 "Кременчуг — Знаменка (Користовка)" и №6664 "Знаменка (Користовка) — Кременчуг" 7 сентября не будут курсировать из-за восстановительных работ.

Напомним, в ночь на 7 сентября армия РФ нанесла массированный удар по Украине. Президент Владимир Зеленский отреагировал на комбинированную атаку врага и призвал мир к решительным действиям против страны-агрессора.

Кроме того, в результате падения БпЛА в Киеве произошел пожар в здании Кабинета Министров — Юлия Свириденко показала последствия попадания и обратилась к западным партнерам.