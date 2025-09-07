Обстріл Кременчука 7 вересня — через атаку РФ змінено рух поїздів

Обстріл пошкодив залізницю на Полтавщині — зміни у русі поїздів
Нічна атака Росії по Україні призвела до серйозних пошкоджень інфраструктури у Кременчуцькому районі на Полтавщині. Укрзалізниця вимушено змінила маршрути низки пасажирських поїздів.
Про це повідомили у пресслужбі компанії "Укрзалізниця".
У Кременчуцькому районі пошкоджена залізнична інфраструктура
В Укрзалізниці попереджають, що найближчими днями, поки триває багатокомпонентний ремонт ураженої ділянки, поїзди у регіоні курсуватимуть із затримками. Також для перевезення пасажирів використовуватимуть автобуси від найближчих доступних станцій.
Так, поїзди №59 "Одеса — Харків" та №8 "Харків — Одеса" прямуватимуть в об'їзд через станції Полтава-Київська, Ромодан, Гребінка, ім. Тараса Шевченка (Сміла) та Знам'янка. Пасажирів до станції Кременчук підвозитимуть автобусами.
Поїзд №260 із Чопа курсуватиме лише до станції Крюків-на-Дніпрі. Далі передбачений автобусний трансфер до Кременчука. Для зворотного маршруту автобуси чекатимуть пасажирів біля вокзалу Кременчука о 13:30, після чого відбудеться пересадка у вагони, що прямують до Закарпаття.
Крім того, внаслідок обстрілу було пошкоджено приміський рухомий склад у Кременчуці. На маршрути вже виведено резервні поїзди, проте електрички №6663 "Кременчук — Знам'янка (Користівка)" та №6664 "Знам'янка (Користівка) — Кременчук" 7 вересня не курсуватимуть через відновлювальні роботи.
Нагадаємо, в ніч проти 7 вересня армія РФ завдала масованого удару по Україні. Президент Володимир Зеленський відреагував на комбіновану атаку ворога та закликав світ до рішучих дій проти країни-агресорки.
Крім того, внаслідок падіння БпЛА у Києві сталася пожежа у будівлі Кабінету Міністрів — Юлія Свириденко показала наслідки влучання та звернулася до західних партнерів.
