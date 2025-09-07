Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Обстріл пошкодив залізницю на Полтавщині — зміни у русі поїздів

Обстріл пошкодив залізницю на Полтавщині — зміни у русі поїздів

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 11:13
Обстріл Кременчука 7 вересня — через атаку РФ змінено рух поїздів
Поїзд. Ілюстративне фото: Укрзалізниця

Нічна атака Росії по Україні призвела до серйозних пошкоджень інфраструктури у Кременчуцькому районі на Полтавщині. Укрзалізниця вимушено змінила маршрути низки пасажирських поїздів.

Про це повідомили у пресслужбі компанії "Укрзалізниця".

Реклама
Читайте також:

У Кременчуцькому районі пошкоджена залізнична інфраструктура

В Укрзалізниці попереджають, що найближчими днями, поки триває багатокомпонентний ремонт ураженої ділянки, поїзди у регіоні курсуватимуть із затримками. Також для перевезення пасажирів використовуватимуть автобуси від найближчих доступних станцій.

Так, поїзди №59 "Одеса — Харків" та №8 "Харків — Одеса" прямуватимуть в об'їзд через станції Полтава-Київська, Ромодан, Гребінка, ім. Тараса Шевченка (Сміла) та Знам'янка. Пасажирів до станції Кременчук підвозитимуть автобусами.

Поїзд №260 із Чопа курсуватиме лише до станції Крюків-на-Дніпрі. Далі передбачений автобусний трансфер до Кременчука. Для зворотного маршруту автобуси чекатимуть пасажирів біля вокзалу Кременчука о 13:30, після чого відбудеться пересадка у вагони, що прямують до Закарпаття.

Крім того, внаслідок обстрілу було пошкоджено приміський рухомий склад у Кременчуці. На маршрути вже виведено резервні поїзди, проте електрички №6663 "Кременчук — Знам'янка (Користівка)" та №6664 "Знам'янка (Користівка) — Кременчук" 7 вересня не курсуватимуть через відновлювальні роботи.

Нагадаємо, в ніч проти 7 вересня армія РФ завдала масованого удару по Україні. Президент Володимир Зеленський відреагував на комбіновану атаку ворога та закликав світ до рішучих дій проти країни-агресорки.

Крім того, внаслідок падіння БпЛА у Києві сталася пожежа у будівлі Кабінету Міністрів — Юлія Свириденко показала наслідки влучання та звернулася до західних партнерів.

Укрзалізниця Кременчук поїзди обстріли Полтавська область
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації