Взрывы в Кропивницком — пострадали мирные жители

Выбитые окна и обломки возле дома. Фото: Национальная полиция Украины

Российские войска нанесли массированный удар в ночь на 20 марта по Кропивницкому. В результате атаки есть значительные разрушения и пострадавшие.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

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Обстрел Кропивницкого

В результате самой массовой атаки российских войск на Кропивницкий пострадали десять мирных жителей, в том числе четверо детей.

Последствия обстрела в Кропивницком. Фото: Нацполиция Украины

Разрушения в доме. Фото: Нацполиция Украины

Вражеский обстрел вызвал значительные разрушения в жилом секторе города: повреждены частные дома и многоэтажки. Всем пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь, нескольких человек госпитализировали.

Повреждения возле дома. Фото: Нацполиция Украины

На месте трагедии работают спасатели и правоохранители, которые документируют военное преступление. На улице Мира возле одного из поврежденных домов развернут мобильный пункт, где психологи полиции и ГСЧС оказывают поддержку местным жителям.

Напомним, взрывы в Кропивницком прогремели вечером, 19 марта.

Впоследствии стало известно, что российские войска применили для атаки по Кропивницкому беспилотники.