Вибухи у Кропивницькому — постраждали мирні жителі

Обстріл Кропивницького — кількість постраждалих різко зросла
Російські війська завдали масованого удару в ніч проти 20 березня по Кропивницькому. Внаслідок атаки є значні руйнування та постраждалі.
Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.
Обстріл Кропивницького
Унаслідок наймасовішої атаки російських військ на Кропивницький постраждали десятеро мирних жителів, зокрема четверо дітей.
Ворожий обстріл спричинив значні руйнування в житловому секторі міста: пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівки. Усім постраждалим оперативно надали медичну допомогу, кількох осіб госпіталізували.
На місці трагедії працюють рятувальники та правоохоронці, які документують воєнний злочин. На вулиці Миру біля одного з пошкоджених будинків розгорнуто мобільний пункт, де психологи поліції та ДСНС надають підтримку місцевим мешканцям.
Нагадаємо, вибухи у Кропивницькому пролунали ввечері, 19 березня.
Згодом стало відомо, що російські війська застосували для атаки по Кропивницькому безпілотники.
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