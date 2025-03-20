Вибухи у Кропивницькому — постраждали мирні жителі

Вибиті вікна та уламки біля будинку. Фото: Національна поліція України

Російські війська завдали масованого удару в ніч проти 20 березня по Кропивницькому. Внаслідок атаки є значні руйнування та постраждалі.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

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Обстріл Кропивницького

Унаслідок наймасовішої атаки російських військ на Кропивницький постраждали десятеро мирних жителів, зокрема четверо дітей.

Наслідки обстрілу у Кропивницькому. Фото: Нацполіція України

Руйнування у будинку. Фото: Нацполіція України

Ворожий обстріл спричинив значні руйнування в житловому секторі міста: пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівки. Усім постраждалим оперативно надали медичну допомогу, кількох осіб госпіталізували.

Пошкодження біля будинку. Фото: Нацполіція України

На місці трагедії працюють рятувальники та правоохоронці, які документують воєнний злочин. На вулиці Миру біля одного з пошкоджених будинків розгорнуто мобільний пункт, де психологи поліції та ДСНС надають підтримку місцевим мешканцям.

Нагадаємо, вибухи у Кропивницькому пролунали ввечері, 19 березня.

Згодом стало відомо, що російські війська застосували для атаки по Кропивницькому безпілотники.