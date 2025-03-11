Обстрел Днепра — в городе пылает пожар
Во вторник, 11 марта, российские оккупанты нанесли удар по Днепру. В результате обстрела в городе произошел пожар.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.
В Днепре прогремели взрывы
Лысак заявил, что враг атаковал город дронами.
"На сейчас известно, что в Днепре горит объект инфраструктуры. Также есть повреждения двух частных домов", — написал он.
Кроме того, председатель Днепропетровской ОГА добавил, что под завалами, вероятно, люди.
"В то же время, подчеркиваю: опасность продолжается. Не пренебрегайте предостережением", — подчеркнул он.
Позже Лысак написал, что информация о людях под завалами после атаки БпЛА по Днепру пока не подтвердилась.
Где объявили тревогу
По состоянию на 23:00 карта воздушных тревог выглядит так.
Напомним, что незадолго до этого в Днепре уже раздавались первые взрывы, из-за которых в городе зафиксировали разрушения.
Также в Воздушных силах ВСУ сообщили количество сбитых вражеских целей в небе.
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