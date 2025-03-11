Обстріл Дніпра — у місті палає пожежа
У вівторок, 11 березня, російські окупанти завдали удару по Дніпру. Внаслідок обстрілу у місті сталася пожежа.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у Telegram.
У Дніпрі пролунали вибухи
Лисак заявив, що ворог атакував місто дронами.
"На зараз відомо, що у Дніпрі горить обʼєкт інфраструктури. Також є пошкодження двох приватних будинків", — написав він.
Крім того, голова Дніпропетровської ОДА додав, що під завалами, ймовірно, люди.
"Водночас наголошую: небезпека триває. Не нехтуйте пересторогою", — наголосив він.
Пізніше Лисак написав, що інформація про людей під завалами після атаки БпЛА по Дніпру наразі не підтвердилася.
Де оголосили тривогу
Станом на 23:00 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що незадовго до цього в Дніпрі вже лунали перші вибухи, через які у місті зафіксували руйнування.
Також в Повітряних силах ЗСУ повідомили кількість збитих ворожих цілей в небі.
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