Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow У Дніпрі пролунали вибухи — є руйнування arrow

У Дніпрі пролунали вибухи — є руйнування

11 березня 2025 22:14
Анастасія Писаненко - редактор
У Дніпрі пролунали вибухи — є руйнування
Пожежа після вибухів. Фото ілюстративне: Укрінформ
Анастасія Писаненко - редактор

Ввечері у вівторок, 11 березня, у Дніпрі пролунали вибухи. Є інформація про руйнування інфраструктури.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у Telegram.

Читайте також:
У Дніпрі пролунали вибухи — є руйнування - фото 1
Пост Лисака. Фото: скріншот

Що відомо про обстріл Дніпра

"Дніпро. Гучно", — написав він.

Лисак додав, що є інформація про руйнування інфраструктури.

"В області ще є ворожі БпЛА. Будьте обережні. Перебувайте у безпечних місцях. Працює ППО", — зазначив голова Дніпропетровської ОДА.

Пізніше стало відомо про повторні вибухи у місті.

Раніше у Повітряних Сила попереджали про загрозу обстрілу Дніпра.

"Дніпро та Павлоград, Полтава — загроза застосування ворогом ударних БпЛА!" — писали у повідомленні.

У Дніпрі пролунали вибухи — є руйнування - фото 2
Пост Повітряних Сил. Фото: скріншот

Де оголосили тривогу

Станом на 21:15 карта повітряних тривог має такий вигляд.

У Дніпрі пролунали вибухи — є руйнування - фото 2
Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у Київській області вночі, 10 березня, лунали потужні вибухи.

Також в Повітряних силах ЗСУ повідомили кількість збитих ворожих цілей в небі. 

вибух Дніпро обстріли війна в Україні руйнування
Реклама
Реклама
Реклама