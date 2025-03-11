У Дніпрі пролунали вибухи — є руйнування

Пожежа після вибухів. Фото ілюстративне: Укрінформ

Ввечері у вівторок, 11 березня, у Дніпрі пролунали вибухи. Є інформація про руйнування інфраструктури.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у Telegram.

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Пост Лисака. Фото: скріншот

Що відомо про обстріл Дніпра

"Дніпро. Гучно", — написав він.

Лисак додав, що є інформація про руйнування інфраструктури.

"В області ще є ворожі БпЛА. Будьте обережні. Перебувайте у безпечних місцях. Працює ППО", — зазначив голова Дніпропетровської ОДА.

Пізніше стало відомо про повторні вибухи у місті.

Раніше у Повітряних Сила попереджали про загрозу обстрілу Дніпра.

"Дніпро та Павлоград, Полтава — загроза застосування ворогом ударних БпЛА!" — писали у повідомленні.

Пост Повітряних Сил. Фото: скріншот

Де оголосили тривогу

Станом на 21:15 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у Київській області вночі, 10 березня, лунали потужні вибухи.

Також в Повітряних силах ЗСУ повідомили кількість збитих ворожих цілей в небі.