В Днепре прогремели взрывы — есть разрушения

Пожар после взрывов. Фото иллюстративное: Укринформ

Вечером во вторник, 11 марта, в Днепре прогремели взрывы. Есть информация о разрушении инфраструктуры.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram.

Читайте также:

Пост Лысака. Фото: скриншот

Что известно об обстреле Днепра

"Днепр. Громко", — написал он.

Лысак добавил, что есть информация о разрушении инфраструктуры.

"В области еще есть вражеские БпЛА. Будьте осторожны. Находитесь в безопасных местах. Работает ПВО", — отметил председатель Днепропетровской ОГА.

Позже стало известно о повторных взрывах в городе.

Ранее в Воздушных силах предупреждали об угрозе обстрела Днепра.

"Днепр и Павлоград, Полтава — угроза применения врагом ударных БпЛА!" — писали в сообщении.

Пост Воздушных сил. Фото: скриншот

Где объявили тревогу

По состоянию на 21:15 карта воздушных тревог имеет следующий вид.

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в Киевской области ночью, 10 марта, раздавались мощные взрывы.

Также в Воздушных силах ВСУ сообщили количество сбитых вражеских целей в небе.