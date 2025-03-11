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В Днепре прогремели взрывы — есть разрушения

11 марта 2025 22:14
Анастасия Писаненко - редактор
В Днепре прогремели взрывы — есть разрушения
Пожар после взрывов. Фото иллюстративное: Укринформ
Анастасия Писаненко - редактор

Вечером во вторник, 11 марта, в Днепре прогремели взрывы. Есть информация о разрушении инфраструктуры.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram.

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Пост Лысака. Фото: скриншот

Что известно об обстреле Днепра

"Днепр. Громко", — написал он.

Лысак добавил, что есть информация о разрушении инфраструктуры.

"В области еще есть вражеские БпЛА. Будьте осторожны. Находитесь в безопасных местах. Работает ПВО", — отметил председатель Днепропетровской ОГА.

Позже стало известно о повторных взрывах в городе.

Ранее в Воздушных силах предупреждали об угрозе обстрела Днепра.

"Днепр и Павлоград, Полтава — угроза применения врагом ударных БпЛА!" — писали в сообщении.

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Пост Воздушных сил. Фото: скриншот

Где объявили тревогу

По состоянию на 21:15 карта воздушных тревог имеет следующий вид.

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Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в Киевской области ночью, 10 марта, раздавались мощные взрывы.

Также в Воздушных силах ВСУ сообщили количество сбитых вражеских целей в небе.

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