В Днепре прогремели взрывы — есть разрушения
Вечером во вторник, 11 марта, в Днепре прогремели взрывы. Есть информация о разрушении инфраструктуры.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram.
Что известно об обстреле Днепра
"Днепр. Громко", — написал он.
Лысак добавил, что есть информация о разрушении инфраструктуры.
"В области еще есть вражеские БпЛА. Будьте осторожны. Находитесь в безопасных местах. Работает ПВО", — отметил председатель Днепропетровской ОГА.
Позже стало известно о повторных взрывах в городе.
Ранее в Воздушных силах предупреждали об угрозе обстрела Днепра.
"Днепр и Павлоград, Полтава — угроза применения врагом ударных БпЛА!" — писали в сообщении.
Где объявили тревогу
По состоянию на 21:15 карта воздушных тревог имеет следующий вид.
Напомним, в Киевской области ночью, 10 марта, раздавались мощные взрывы.
Также в Воздушных силах ВСУ сообщили количество сбитых вражеских целей в небе.
Читайте Новини.LIVE!