Обстрел Днепра 28 марта — погибли 4 человека, пострадали 15 граждан

Спасатели тушат пожар. Фото: скриншот из видео

Вечером, 28 марта, российские оккупанты атаковали Днепр ударными дронами. В результате атаки количество погибших и пострадавших растет.

Об этом в Telegram сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Последствия обстрела Днепра вечером 28 марта

"По информации, которую имеем на сейчас, в Днепре — 4 погибших. Количество людей, которые пострадали, увеличивается. На данный момент их 15. Из них трое — в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

Глава ОВА уточнил, что четверо местных жителей будут оправляться от пережитого дома. Другие остаются в больнице.

Кроме того, известно, что враг направил на город более двух десятков беспилотников. Большинство из них были сбиты.

Обновлено в 00:22

Сергей Лысак написал, что по состоянию на эту минуту количество пострадавших возросло до 19. Также он сообщил о других последствиях атаки.

"Из-за вечерней атаки БпЛА в Днепре повреждены несколько многоэтажек. Возникли пожары в почти десятке частных домов. Загорелись гаражи и СТО. Пожар в гостинично-ресторанном комплексе спасателям удалось локализовать", — говорится в сообщении

Напомним, что около получаса назад в Киеве были слышны звуки взрывов. Столицу тоже атаковали дроны, в городе работало ПВО.

Также мы сообщали, что в Полтаве вечером 28 в части города исчез свет. Это произошло после вражеской атаки дронов.