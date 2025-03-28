Обстріл Дніпра 28 березня - загинули 4 людини, постраждали 15 громадян

Рятувальники гасять пожежу. Фото: скриншот з відео

Ввечері, 28 березня, російські окупанти атакували Дніпро ударними дронами. Внаслідок атаки кількість загиблих і постраждалих зростає.

Про це у Telegram повідомляє глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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"За інформацією, яку маємо на зараз, у Дніпрі — 4 загиблих. Кількість людей, які постраждали, збільшується. На цей момент їх 15. З них троє — у важкому стані", — йдеться у повідомленні.

Глава ОВА уточнив, що четверо місцевих жителів будуть оговтуватися від пережитого вдома. Інші залишаються у лікарні.

Крім того, відомо, що ворог скерував на місто понад два десятки безпілотників. Більшість з них було збито.

Нагадаємо, що близько півгодини тому у Києві було чути звуки вибухів. Столицю теж атакували дрони, в місті працювало ППО.

Також ми повідомляли, що у Полтаві ввечері 28 в частині міста зникло світло. Це сталося після ворожої атаки дронів.