Российская атака на Запорожье 3 июля: есть погибшие и пострадавшие

Обстрел Запорожья: есть погибшие и раненые, среди пострадавших ребенок
В Запорожье в результате российских атак растет число пострадавших. В городе зафиксированы раненые среди гражданского населения, в том числе ребенок, а также погибшие.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает Новини.LIVE.
В городе возросло число раненых
По информации ОВА, в результате вражеских обстрелов, произошедших в разных районах Запорожья, в общей сложности ранения получили 7 человек. Среди них — 11-летний ребенок.
Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, все раненые находятся под наблюдением врачей. Состояние пострадавших уточняется.
Есть погибшие среди гражданских лиц
К сожалению, в результате атаки погибли двое мужчин. Информация о личностях погибших и обстоятельствах их смерти в настоящее время уточняется.
В городе продолжают фиксировать последствия обстрелов. Власти и соответствующие службы работают на местах попаданий, ликвидируя последствия российского нападения и оказывая помощь пострадавшим.
Новини.LIVE писали, что 2 июля российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Один из дронов попал в здание спортивного комплекса с бассейном, где на момент удара находились люди.
Новини.LIVE также сообщали, что днем 2 июля российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками. В результате удара был поврежден терминал "Новой почты" в городе.