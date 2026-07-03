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Главная Новости дня Обстрел Запорожья: есть погибшие и раненые, среди пострадавших ребенок

Обстрел Запорожья: есть погибшие и раненые, среди пострадавших ребенок

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2026 19:10
Российская атака на Запорожье 3 июля: есть погибшие и пострадавшие
Пострадала женщина. Фото: Запорожская ОВА

В Запорожье в результате российских атак растет число пострадавших. В городе зафиксированы раненые среди гражданского населения, в том числе ребенок, а также погибшие.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

В городе возросло число раненых

По информации ОВА, в результате вражеских обстрелов, произошедших в разных районах Запорожья, в общей сложности ранения получили 7 человек. Среди них — 11-летний ребенок.

Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, все раненые находятся под наблюдением врачей. Состояние пострадавших уточняется.

Обстріл Запоріжжя: є загиблі та поранені, серед постраждалих дитина - фото 1
Оказание помощи пострадавшему. Фото: Запорожская ОВА
Обстріл Запоріжжя: є загиблі та поранені, серед постраждалих дитина - фото 2
Последствия атаки РФ на Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

Есть погибшие среди гражданских лиц

К сожалению, в результате атаки погибли двое мужчин. Информация о личностях погибших и обстоятельствах их смерти в настоящее время уточняется.

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В городе продолжают фиксировать последствия обстрелов. Власти и соответствующие службы работают на местах попаданий, ликвидируя последствия российского нападения и оказывая помощь пострадавшим.

Обстріл Запоріжжя: є загиблі та поранені, серед постраждалих дитина - фото 3
Заявление Ивана Федорова. Фото: Иван Федоров/Telegram

Новини.LIVE писали, что 2 июля российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Один из дронов попал в здание спортивного комплекса с бассейном, где на момент удара находились люди.

Новини.LIVE также сообщали, что днем 2 июля российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками. В результате удара был поврежден терминал "Новой почты" в городе.

война в Украине Запорожская ОВА атака России на Украину
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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