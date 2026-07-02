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Главная Новости дня Армия РФ ударила по терминалу Новой почты в Запорожье

Армия РФ ударила по терминалу Новой почты в Запорожье

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2026 14:15
Атака на Запорожье 2 июля — РФ ударила по терминалу Новой почты
Атака на терминал Новой почты в Запорожье. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

2 июля днём российские войска атаковали Запорожье ударными дронами. Враг нанёс удар по терминалу Новой почтыв городе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Удар по Запорожью 2 июля

Федоров рассказал, что россияне запустили по Запорожью ударные дроны. В городе раздавались сильные взрывы.

"Дым, который видят запорожцы, — это вражеская атака по городу. Поврежден терминал логистической компании", — говорится в сообщении.

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Скриншот поста Ивана Федорова

Впоследствии глава ОВА опубликовал фото поврежденного терминала «Новой почты» и сообщил, что обошлось без жертв.

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Как писали Новини.LIVE, 2 июля россияне сбросили КАБы на Днепропетровскую область. В результате обстрела погибла 7-летняя девочка, также ранены четверо человек.

Кроме того, сегодня ночью враг выпустил по Украине рекордные 28 баллистических ракет. Помимо этого, россияне модифицировали некоторые свои дроны, которые до недавнего времени были обычными приманками без боевого заряда.

На массированную атаку отреагировал Владимир Зеленский. Он обратился к партнерам с призывом срочно усилить ПВО Украины и предоставить соответствующую защиту.

Запорожье Новая почта обстрелы
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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