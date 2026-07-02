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Головна Новини дня Армія РФ вдарила по терміналу Нової пошти в Запоріжжі

Армія РФ вдарила по терміналу Нової пошти в Запоріжжі

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Дата публікації: 2 липня 2026 14:15
Атака на Запоріжжя 2 липня — РФ вдарила по терміналу Нової пошти
Атака на термін Нової пошти в Запоріжжі. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Російські війська вдень 2 липня атакували Запоріжжя ударними дронами. Ворог завдав удару по терміналу Нової пошти в місті.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова. 

Удар по Запоріжжі 2 липня

Федоров розповів, що росіяни випустили на Запоріжжя ударні дрони. В місті лунали сильні вибухи.

"Дим, який бачать запоріжці — це ворожа атака по місту.  Пошкоджений термінал логістичної компанії", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису Івана Федорова

Згодом очільник ОВА опублікував фото пошкодженого терміналу Нової пошти та повідомив, що обійшлося без жертв. 

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Як писали Новини.LIVE, 2 липня росіяни скинули КАБи на Дніпропетровщину. Внаслідок обстрілу загинула 7-річна дівчинка, також поранено четверо людей.

Крім того, сьогодні вночі ворог випустив на Україну рекордні 28 балістичних ракет. Окрім того, росіяни видозмінили деякі свої дрони, які донедавна були звичайними приманками без бойового заряду.

На масовану атаку відреагував Володимир Зеленський. Він звернувся до партнерів із закликом терміново посилити ППО України та надати відповідний захист.

Запоріжжя Нова пошта обстріли
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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