Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Обстріл Запоріжжя: є загиблі та поранені, серед постраждалих дитина

Обстріл Запоріжжя: є загиблі та поранені, серед постраждалих дитина

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2026 19:10
Російська атака на Запоріжжя 3 липня: є жертви та постраждалі
Постраждала жінка. Фото: Запорізька ОВА

У Запоріжжі внаслідок російських атак зростає кількість постраждалих. У місті зафіксовано поранених серед цивільних, зокрема дитину, а також загиблих.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

У місті зросла кількість поранених

За інформацією ОВА, внаслідок ворожих обстрілів, які сталися на різних локаціях Запоріжжя, загалом поранення отримали 7 людей. Серед них — 11-річна дитина.

Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу, усі поранені перебувають під наглядом лікарів. Стан постраждалих уточнюється.

Обстріл Запоріжжя: є загиблі та поранені, серед постраждалих дитина - фото 1
Надання допомоги постраждалому. Фото: Запорізька ОВА
Обстріл Запоріжжя: є загиблі та поранені, серед постраждалих дитина - фото 2
Наслідки атаки РФ на Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Є загиблі серед цивільних

На жаль, внаслідок атаки загинули двоє чоловіків. Інформація щодо особистостей загиблих та обставин їх смерті наразі уточнюється.

Читайте також:

У місті продовжують фіксувати наслідки обстрілів. Влада та відповідні служби працюють на місцях влучань, ліквідовуючи наслідки російської атаки та надаючи допомогу постраждалим.

Обстріл Запоріжжя: є загиблі та поранені, серед постраждалих дитина - фото 3
Заява Івана Федорова. Фото: Іван Федоров/Telegram

Новини.LIVE інформували, що 2 липня російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Один із дронів влучив у будівлю спортивного комплексу з басейном, де на момент удару перебували люди.

Новини.LIVE також писали, що вдень 2 липня російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок удару було уражено термінал "Нової пошти" у місті.

війна в Україні Запорізька ОВА атака Росії на Україну
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації