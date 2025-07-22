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Главная Новости дня Обыски в НАБУ и САП — адвокат жестко раскритиковала действия СБУ

Обыски в НАБУ и САП — адвокат жестко раскритиковала действия СБУ

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 18:33
Обыски у работников НАБУ и САП - адвокат назвала действия СБУ бандитизмом
Работники Службы безопасности Украины. Фото: СБУ

Обыски, которые Служба безопасности Украины (СБУ) провела у работников Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) без решения суда — это бандитизм. Это невероятное влияние власти, это авторитаризм, это узурпация.

Об этом заявила адвокат Татьяна Козаченко в эфире День.LIVE во вторник, 22 июля.

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Обыски без решения суда

Козаченко отметила, что Украина так и не провела полноценную люстрацию. Закон об очищении власти коснулся лишь нескольких высокопоставленных чиновников со времен экс-президента Виктора Януковича - и тот больше не действует.

"10 лет и этот закон истек, и они имеют право вернуться на государственную службу. Даже речь не шла об ответственности, о привлечении к уголовной и другой ответственности. Просто о возможности обновить государственные органы", — сказала она.

Адвокат вспомнила недавние обыски в НАБУ и предположила, что в структуре могли быть интегрированы агенты РФ. Но вместо прозрачного расследования СБУ проводит обыски без разрешения суда.

"Это означает, что к любому лицу можно прийти без решения суда, потому что конкретный полицейский, детектив или прокурор решил: "А я хочу к нему зайти". Это невероятное влияние власти, это авторитаризм, это узурпация", — подчеркнула она.

Козаченко добавила: и СБУ, и НАБУ сами неоднократно действовали в обход закона, и за это виновные должны быть привлечены к ответственности, но Генпрокурор не может вмешиваться в их деятельность просто так.

"Когда это делается и для чего это делается? Все эти факторы имеют значение, потому что такой закон (об уменьшении полномочий антикоррупционных органов, — ред.) вряд ли для бы спокойно прошел бы в парламенте, если бы, например, не срежиссировать внимание к каким-то проблемам в самом НАБУ. Например, выявление потенциального недоказанного агента, который сотрудничает на страну-агрессора", — подытожила она.

Напомним, СБУ разоблачила российского "крота" в рядах одного из самых элитных подразделений НАБУ "Д-2". Он шпионил для российской спецслужбы.

Также СБУ нашла новые случаи утечки информации от агента врага.

СБУ НАБУ обыски коррупция САП
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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