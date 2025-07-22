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Головна Новини дня Обшуки у НАБУ та САП — адвокатка жорстко розкритикувала дії СБУ

Обшуки у НАБУ та САП — адвокатка жорстко розкритикувала дії СБУ

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 18:33
Обшуки у працівників НАБУ та САП — адвокатка назвала дії СБУ бандитизмом
Працівники Служби безпеки України. Фото: СБУ

Обшуки, які Служба безпеки України (СБУ) провела у працівників Національного антикорупційного бюро (НАБУ) без рішення суду— це бандитизм. Це неймовірний вплив влади, це авторитаризм, це узурпація.

Про це заявила адвокатка Тетяна Козаченко в ефірі День.LIVE у вівторок, 22 липня.

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Козаченко зазначила, що Україна так і не провела повноцінну люстрацію. Закон про очищення влади торкнувся лише кількох високопосадовців з часів експрезидента Віктора Януковича — та й той більше не діє.

"10 років, і цей закон сплив, і вони мають право повернутися на державну службу. Навіть не йшлося про відповідальність, про притягнення до кримінальної й іншої відповідальності. Просто про можливість оновити державні органи", — сказала вона.

Адвокатка згадала нещодавні обшуки у НАБУ і припустила, що в структурі могли бути інтегровані агенти РФ. Але замість прозорого розслідування СБУ проводить обшуки без дозволу суду.

"Це означає, що до будь-якої особи можна прийти без ухвали суду, тому що конкретний поліціянт, детектив чи прокурор вирішив: "А я хочу до нього зайти". Це неймовірний вплив влади, це авторитаризм, це узурпація", — підкреслила вона.

Козаченко додала: і СБУ, і НАБУ самі неодноразово діяли в обхід закону, і за це винні мають бути притягнуті до відповідальності, але Генпрокурор не може втручатись в їхню діяльність просто так.

"Коли це робиться і для чого це робиться? Всі ці фактори мають значення, тому що такий закон (про зменшення повноважень антикорупційних органів. — Ред.) навряд для би спокійно пройшов би в парламенті, якщо би, наприклад, не зрежисувати увагу до якихось негараздів у самому НАБУ. Наприклад, виявлення потенційного недоведеного агента, який співпрацює на країну-агресора", — підсумувала вона.

Нагадаємо, СБУ викрила російського "крота" у лавах одного з найелітніших підрозділів НАБУ "Д-2". Він шпигував для російської спецслужби.

Також СБУ знайшла нові випадки витоку інформації від агента ворога.

СБУ НАБУ обшуки корупція САП
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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