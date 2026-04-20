Обозреватель Репке уходит из BILD к немецко-украинскому производителю БпЛА

Обозреватель Репке уходит из BILD к немецко-украинскому производителю БпЛА

Дата публикации 20 апреля 2026 20:57
Журналист Юлиан Рёпке уходит из BILD в немецко-украинскую компанию-производителя дронов
Немецкий журналист Юлиан Репке возле Покровска. Фото: Julian Röpcke/Х

Известный немецкий военный обозреватель Юлиан Репке официально объявил о завершении работы в издании BILD, которое публикует аналитику о ходе боевых действий. Вскоре эксперт присоединится к команде немецко-украинского предприятия, специализирующегося на разработке беспилотников.

О своих карьерных планах журналист сообщил на собственной странице в социальной сети X, сообщает Новини.LIVE.

Почему Репке оставляет журналистику

Обозреватель признался, что планировал держать информацию об увольнении в тайне еще несколько месяцев, чтобы сосредоточиться на текущих задачах. После более одиннадцати лет работы в медиа он решил сменить сферу деятельности на оборонную промышленность.

"Что ждет впереди — это переход к немецко-украинскому производителю дронов, который работает с 2023 года и входит в число крупнейших поставщиков для Украины",  написал журналист.

Повідомлення німецького журналіста Юліана Рьопке про перехід до німецько-українського виробника БпЛА
Сообщение Юлиана Репке в X. Фото: скриншот

Что известно о компании производителя БпЛА

Название предприятия пока не разглашают и в ближайшее время не планируют этого делать. По словам эксперта, этот производитель создает технологические решения, которые существенно помогают подразделениям Вооруженных сил Украины защищать страну от российских оккупантов.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что минобороны впервые вводит единую станцию ​​управления дронами, уже доказавшими эффективность на фронте. Это решение стандартизирует работу подразделений и упростит подготовку экипажей БПЛА.

Также Новини.LIVE писал, что в ВСУ обновляют программы подготовки для эффективной борьбы с вражескими дронами. Командование усиливает технологическое обучение бойцов, чтобы повысить результативность боевых задач и минимизировать потери личного состава.

Германия Силы обороны Украины БпЛА
Татьяна Пономаренко - редактор ленты новостей
Автор:
Татьяна Пономаренко
