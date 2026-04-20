Журналист Юлиан Рёпке уходит из BILD в немецко-украинскую компанию-производителя дронов

Немецкий журналист Юлиан Репке возле Покровска. Фото: Julian Röpcke/Х

Известный немецкий военный обозреватель Юлиан Репке официально объявил о завершении работы в издании BILD, которое публикует аналитику о ходе боевых действий. Вскоре эксперт присоединится к команде немецко-украинского предприятия, специализирующегося на разработке беспилотников.

О своих карьерных планах журналист сообщил на собственной странице в социальной сети X, сообщает Новини.LIVE.

Почему Репке оставляет журналистику

Обозреватель признался, что планировал держать информацию об увольнении в тайне еще несколько месяцев, чтобы сосредоточиться на текущих задачах. После более одиннадцати лет работы в медиа он решил сменить сферу деятельности на оборонную промышленность.

"Что ждет впереди — это переход к немецко-украинскому производителю дронов, который работает с 2023 года и входит в число крупнейших поставщиков для Украины", — написал журналист.

Сообщение Юлиана Репке в X. Фото: скриншот

Что известно о компании производителя БпЛА

Название предприятия пока не разглашают и в ближайшее время не планируют этого делать. По словам эксперта, этот производитель создает технологические решения, которые существенно помогают подразделениям Вооруженных сил Украины защищать страну от российских оккупантов.

