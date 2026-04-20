Головна Новини дня Оглядач Рьопке йде з BILD до німецько-українського виробника БпЛА

Оглядач Рьопке йде з BILD до німецько-українського виробника БпЛА

Дата публікації: 20 квітня 2026 20:57
Журналіст Юліан Рьопке йде з BILD до німецько-української компанії-виробника дронів
Німецький журналіст Юліан Рьопке біля Покровська. Фото: Julian Röpcke/Х

Відомий німецький військовий оглядач Юліан Рьопке офіційно оголосив про завершення роботи у виданні BILD, яке публікує аналітику про хід бойових дій. Незабаром експерт долучиться до команди німецько-українського підприємства, що спеціалізується на розробці безпілотників.

Про свої кар'єрні плани журналіст повідомив на власній сторінці у соціальній мережі X, повідомляє Новини.LIVE.

Чому Рьопке залишає журналістику

Оглядач зізнався, що планував тримати інформацію про звільнення в таємниці ще кілька місяців, аби зосередитися на поточних завданнях. Після понад одинадцяти років роботи в медіа він вирішив змінити сферу діяльності на оборонну промисловість.

"Що чекає попереду — це перехід до німецько-українського виробника дронів, який працює з 2023 року і входить до числа найбільших постачальників для України", — написав журналіст.

Повідомлення Юліана Рьопке в X. Фото: скриншот
Повідомлення Юліана Рьопке в X. Фото: скриншот

Що відомо про компанію виробника БпЛА

Назву підприємства наразі не розголошують і найближчим часом не планують цього робити. За словами експерта, цей виробник створює технологічні рішення, які суттєво допомагають підрозділам Збройних сил України захищати країну від російських окупантів.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що міноборони вперше запроваджує єдину станцію керування дронами, що вже довели ефективність на фронті. Це рішення стандартизує роботу підрозділів та спростить підготовку екіпажів БпЛА.

Також Новини.LIVE писав, що в ЗСУ оновлюють програми підготовки для ефективної боротьби з ворожими дронами. Командування посилює технологічне навчання бійців, аби підвищити результативність бойових завдань та мінімізувати втрати особового складу.

Німеччина Сили оборони України БпЛА
Тетяна Пономаренко - редактор стрічки новин
Автор:
Тетяна Пономаренко
Реклама

