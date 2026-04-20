Журналіст Юліан Рьопке йде з BILD до німецько-української компанії-виробника дронів

Німецький журналіст Юліан Рьопке біля Покровська. Фото: Julian Röpcke/Х

Відомий німецький військовий оглядач Юліан Рьопке офіційно оголосив про завершення роботи у виданні BILD, яке публікує аналітику про хід бойових дій. Незабаром експерт долучиться до команди німецько-українського підприємства, що спеціалізується на розробці безпілотників.

Про свої кар'єрні плани журналіст повідомив на власній сторінці у соціальній мережі X, повідомляє Новини.LIVE.

Чому Рьопке залишає журналістику

Оглядач зізнався, що планував тримати інформацію про звільнення в таємниці ще кілька місяців, аби зосередитися на поточних завданнях. Після понад одинадцяти років роботи в медіа він вирішив змінити сферу діяльності на оборонну промисловість.

Читайте також:

"Що чекає попереду — це перехід до німецько-українського виробника дронів, який працює з 2023 року і входить до числа найбільших постачальників для України", — написав журналіст.

Повідомлення Юліана Рьопке в X. Фото: скриншот

Що відомо про компанію виробника БпЛА

Назву підприємства наразі не розголошують і найближчим часом не планують цього робити. За словами експерта, цей виробник створює технологічні рішення, які суттєво допомагають підрозділам Збройних сил України захищати країну від російських окупантів.

