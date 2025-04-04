Отец Илона Маска считает Путина сильным лидером и не обвиняет в нападении на Украину

Отец Илона Маска Эррол Маск. Фото: Reuters

Родной отец скандального миллиардера Илона Маска Эррол Маск, который давно разведен с его матерью признался журналистам, что очень уважает и любит диктатора РФ Владимира Путина. Более того, вся его семья, в том числе сын Илон, восхищается лидерскими качествами и логикой рассуждений российского диктатора.

Такое отношение к Путину Маск-старший выразил в интервью BBC.

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"Было бы глупо им не восхищаться. Я его слушаю, он говорит логичные вещи. Как муж мужчины, я его оцениваю - очень трудно не испытывать восхищения в отношении Путина", — заявил Эррон Маск.

Эррол Маск, инженер по специальности, заявил, что считает Путина образцом сильного лидера и выразил сомнение в однозначности обвинений в развязывании войны в Украине. Он отметил, что только время покажет, кто именно является инициатором конфликта.

Журналистка ВВС возразила мнению Маска-старшего, отметив общепризнанный факт российской агрессии против Украины, которую нельзя ставить под сомнение.

"Только потом, после того, как пройдет время, мы узнаем, кто на самом деле начал войну", — ответил отец Илона Маска.

Чем известен отец Илона Маска

С Эрролом Маском связано немало скандалов. Из последних можно вспомнить заявление о желании купить футбольный клуб "Ливерпуль" и выпустить криптовалюту. А еще 79-летний отец Илона Маска имеет роман с собственной падчерицей, которая моложе его на 44 года.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп сообщил своему ближайшему окружению, включая членов своего кабинета, о планах по увольнению Илона Маска. В ближайшие недели он якобы оставит свою должность управляющего партнера и советника администрации.

Также впоследствии журналисты CNN провели расследование, где исследовали, как Илон Маск обогатился благодаря тесным связям с Дональдом Трампом.