Батько Ілона Маска вважає Путіна сильним лідером і не звинувачує в нападі на Україну

Батько Ілона Маска Еррол Маск. Фото: Reuters

Рідний батько скандального мільярдера Ілона Маска Еррол Маск, який давно розлучений з його матір'ю зізнався журналістам, що дуже поважає та любить диктатора РФ Володимира Путіна. Щобільше, вся його родина, в тому числі син Ілон, захоплюється лідерськими якостями та логікою міркувань російського диктатора.

Таке ставлення до Путіна Маск-старший висловив в інтерв'ю BBC.

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За що родина Маска-старшого любить Путіна

"Було б безглуздо ним не захоплюватися. Я його слухаю, він говорить логічні речі. Як чоловік чоловіка, я його оцінюю — дуже важко не відчувати захоплення щодо Путіна", — заявив Еррон Маск.

Еррол Маск, інженер за фахом, заявив, що вважає Путіна взірцем сильного лідера і висловив сумнів щодо однозначності звинувачень у розв’язанні війни в Україні. Він зазначив, що лише час покаже, хто саме є ініціатором конфлікту.

Журналістка ВВС заперечила думці Маска-старшого, наголосивши на загальновизнаному факті російської агресії проти України, яку не можна ставити під сумнів.

"Тільки потім, після того, як пройде час, ми дізнаємося, хто насправді почав війну", — відповів батько Ілона Маска.

Чим відомий батько Ілона Маска

З Ерролом Маском пов'язано чимало скандалів. З останніх можна пригадати заяву про бажання купити футбольний клуб "Ліверпуль" і випустити криптовалюту. А ще 79-річний батько Ілона Маска має роман з власною падчеркою, яка молодша за нього на 44 роки.

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп повідомив своєму найближчому оточенню, включаючи членів свого кабінету, про плани щодо звільнення Ілона Маска. Найближчими тижнями він нібито залишить свою посаду керуючого партнера та радника адміністрації.

Також згодом журналісти CNN провели розслідування, де дослідили, як Ілон Маск збагатився завдяки тісним зв'язкам із Дональдом Трампом.