Оборонное сотрудничество и поставки: беседа Зеленского с фон дер Ляйен

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Yves Herman

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Украинский лидер Владимир Зеленский в четверг, 25 июня, провел беседу с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая в настоящее время находится в Гданьске на международной конференции по вопросам восстановления Украины. В частности, стороны обсудили вопросы сотрудничества и поставок.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Беседа Зеленского с фон дер Ляйен

"Обсудили оборонное сотрудничество и взаимодействие для поддержки нашей устойчивости и защиты людей от российских атак, в частности поставки для Сил обороны", — рассказал Зеленский.

По его словам, всем очевидно, что именно РФ затягивает войну и игнорирует дипломатические предложения Украины, поэтому необходимо максимально работать над укреплением нашей страны и народа.

Стороны также договорились о дальнейших контактах.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Урсулу фон дер Ляйен, сегодня Украина получает от Европейского Союза 3,2 млрд евро — это первый транш в рамках нового двухлетнего пакета помощи общим объемом 90 млрд евро.

А премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил, что в 2027 году шестая Конференция по восстановлению Украины состоится в Таллинне. Речь идет о дальнейшем развитии импульса, сформированного в ходе конференции этого года в Гданьске.