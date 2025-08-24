Видео
Главная Новости дня Обмен пленными — Юсов сообщил, вернулись ли тяжелораненые

Обмен пленными — Юсов сообщил, вернулись ли тяжелораненые

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 22:39
В рамках обмена 24 августа в Украину приехало много тяжелобольных и тяжелораненых воинов
Андрей Юсов. Фото: кадр с видео

Обмен пленными, который состоялся сегодня, 24 августа, был комбинированным. Украинцы вернулись домой в рамках Стамбульских договоренностей и 68-го обмена.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает журналистика Новини.LIVE.

Обмен пленными — детали

Юсов сообщил, что в рамках обмена приехало много тяжелобольных и тяжелораненых, им уже оказывают профессиональную помощь.

В рамках обмена также вернулись защитники с разных направлений, в том числе и защитники Мариуполя. А также гражданские.

Кроме того, представитель ГУР анонсировал другие обмены пленными.

Напомним, сегодня вернулись из плена воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и гражданские. Большинство из них были в плену еще с 2022 года.

А также два журналиста — Дмитрий Хилюк и Марк Калиуш.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
